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رياضة

بقيادة صلاح، توافد لاعبي ليفربول لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد (صور)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

بدأ نجوم ليفربول بقيادة محمد صلاح في التوافد على مقر النادي، قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد.

وظهرت ملامح الحزن على وجوه اللاعبين أثناء توافدهم على النادي بعد أيام من وفاة زميلهم في النادي ديوجو جوتا في حادث سير أليم.

وكشفت تقارير صحفية أن الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول، يستعد لخوض تجربة جديدة بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يعد دياز ضمن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، اليوم الثلاثاء، في معسكر ليفربول، بعد أن تصدر عناوين الصحف البريطانية خلال الأيام الماضية بسبب مشاركته في مباراة ترفيهية مع مؤثرين من بلاده بعد وقت قصير من وفاة زميله ديوجو جوتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن دياز وصل مدينة ليفربول حاملا فكرة واضحة بضرورة الرحيل عن النادي بعد انضمامه في يناير 2022، إذ قضى 3 أعوام ونصف رفع خلالها 5 ألقاب بقميص "الريدز".

مغادرة الريدز

وأوضحت أن دياز ووكالته سيبدأن التحركات في خطة الطوارئ اعتبارًا من اليوم مع إدارة ليفربول لإبلاغها برغبتهم في مغادرة الريدز خلال الصيف الجاري.

ويمتد عقد دياز مع ليفربول حتى عام 2027، لذلك يدرك مسؤولو النادي الإنجليزي أن الصيف المقبل قد يتحول إلى مسلسل طويل إذا لم يرحل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت أن دياز يعتزم تقديم طلب الرحيل بشكل رسمي، إذ يعتبر أن مرحلته في إنجلترا انتهت وأنه جاهز لخوض تحدٍ جديد.

وقالت الصحيفة: إن دياز لن يبدأ مخطط الرحيل بأسلوب صدامي مع ليفربول، حيث يعلم جميع الأطراف أن القضية لن تُحسم في أسبوع واحد، بل ستكون عملية تدريجية.

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