فوائد الميرمية، تخفف التهاب الحلق واللوزتين وتحمي من السرطان

فوائد الميرمية، الميرمية من الأعشاب العطرية التي عرفت منذ القدم ولها شعبية كبيرة وعرفت بفوائدها العظيمة للنساء، وكانت تستخدم في الطب القديم.

وفوائد الميرمية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها ولكن بحذر.

أهمية تناول الميرمية

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الميرمية، هي نبتة عطرية تنتمي إلى عائلة الشفويات، استخدمها الإنسان منذ العصور القديمة في الطب الشعبي لفوائدها الصحية العديدة، وتبرز الميرمية بفوائدها التي تمتد من تعزيز الصحة العامة إلى علاج بعض الحالات المرضية، مما يجعلها واحدة من الأعشاب الأكثر شهرة في الطب التقليدي.

فوائد الميرمية

فوائد الميرمية للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الميرمية:-

قدرتها على تحسين الذاكرة والتركيز، حيث تحتوي الميرمية على مركبات تساعد في تحسين وظائف الدماغ وزيادة تدفق الدم إليه، مما قد يعزز القدرة على التفكير والتذكر لهذا السبب، يُعتقد أن شرب شاي الميرمية يمكن أن يكون مفيد للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التركيز أو مشاكل في الذاكرة، مثل أولئك الذين يعانون من التقدم في السن أو من اضطرابات مثل مرض الزهايمر.

تمتاز الميرمية بخصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعلها مفيدة في علاج التهابات الجهاز التنفسي، وتُستخدم الميرمية كمطهر طبيعي للحلق، ويُعتقد أن شرب شاي الميرمية أو الغرغرة بها يساعد في تخفيف آلام الحلق والتهابات اللوزتين، كما أن لها دور في تهدئة السعال وتحسين التنفس، مما يجعلها خيار طبيعي وشعبي في علاج نزلات البرد والأنفلونزا.

الميرمية تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، فهي تعمل كمضاد للانتفاخ، وتخفف من الغازات، وتساهم في تسهيل عملية الهضم، مفيدة أيضا للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم أو الإمساك.

تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، إذ أظهرت بعض الدراسات أن تناول الميرمية قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم، مما يساهم في الوقاية من مرض السكري أو تحسين حالة المصابين به.

الميرمية تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

تعتبر الميرمية مسكن طبيعي للألم، مما يساعد في تخفيف آلام العضلات والمفاصل.

لا تقتصر فوائد الميرمية على الجانب البدني فقط، بل يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والقلق، ويمكن أن تؤثر مركبات الميرمية المهدئة على الجهاز العصبي، مما يساهم في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز الشعور بالراحة والهدوء.

محاذير تناول الميرمية

وتابع، تعتبر الميرمية نبتة غنية بالفوائد الصحية التي تجعلها جزء مهم من العلاج الطبيعي، لكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة أو يتناولون أدوية خاصة استشارة الطبيب قبل استخدامها بكميات كبيرة لضمان عدم حدوث تفاعلات غير مرغوب فيها.