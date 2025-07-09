محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمي

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الصحة الإقليمي بحضور أعضاء مجلس الصحة الإقليمي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا المجلس هو توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد، وتكاتف جميع المستشفيات المختلفة باختلاف الجهات التابعة لها، وذلك بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



ناقش المجلس خلال الاجتماع عدة نقاط حيوية تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة. في مقدمة هذه النقاط، تم التأكيد على ضرورة تفعيل غرفة الأزمات بشكل كامل خلال الأزمات والكوارث، لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي طارئ.

كما أولى المجلس اهتمامًا كبيرًا لدعم محافظة القليوبية، حيث تضمنت التوصيات تسهيل الإجراءات الخاصة بتخصيص أراضي لمستشفى الخصوص المركزي حيث تم استصدار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض مناسبة لاقامة المستشفى عليها، كما تم مناقشة تطوير مستشفى بهتيم المركزي لتشمل تخصصات أكثر لخدمة أكبر قطاع من المواطنين.

كما ناقش الاجتماع تخصيص قطعه أرض لبناء مركز طبي جديد بمدينة قها على مساحة 2000 متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص مقر لاستغلاله كمركز صحة مستقل (مكتب الصحة المختار).

وفي إطار تعزيز الاستعدادات للطوارئ، تم تكليف مدير الرعاية الحرجة بالمديرية بإمداد غرفة أزمات المحافظة بشكل دوري بعدد الأسرة الشاغرة في جميع مستشفيات المحافظة، وما يتطلبه ذلك من المرور على الأقسام الحرجة بالمستشفيات (خاصة أسرة العناية والحضانات)، وذلك وفقًا لقواعد المشروع القومي للرعايات والحضانات بالوزارة.

ويعكس هذا الاجتماع والقرارات الصادرة عنه التزام محافظة القليوبية المستمر بتعزيز الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، من خلال تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي.

ومن المقرر أن تشهد محافظة القليوبية خلال الفترة الوجيزة المقبلة افتتاح مستشفى طوخ المركزي ومستشفى العبور العام، مما سيُساهم بشكل كبير في دعم وزيادة عدد الأسرة المتاحة بالمحافظة، ويعزز من قدرة المنظومة الصحية على تقديم رعاية طبية شاملة ومتكاملة للمواطنين.

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