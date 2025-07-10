إخماد حريق بمصنع سناكس للأطفال ببنها (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية، من السيطرة على حريق بمصنع سناكس للأطفال بدائرة مركز شرطة بنها، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بـ القليوبية إخطارًا من العقيد مصطفي صابر رئيس قسم الإطفاء يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ من أحد الأهالى بنشوب حريق بمصنع سناكس للاطفال بدائرة مركز بنها - خط ١٢- عزبة أبو جرف - بجوار مصنع الفتح للحلاوة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد أحمد حامد والنقيب محمد رجب والنقيب نبيل مصلح والنقيب عمرو أنور، والرائد ايمن عبدالله القول الأمني بمركز بنها، وتم الدفع بـ 3 سيارت إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية بـ القليوبية نشوب الحريق بعقار مكون من ارضي و2 طابق علوي علي مساحة ٣٠٠ متر مستغل كمصنع تعبئة وتغليف الصناعات الغذائية، وتبين نشوب الحريق بالدور الثالث مستغل كمخزن لهوالك الكرتون والحريق علي مساحة ٥٠م من إجمالي ٣٠٠م، وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة اخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وحصر كافة الخسائر والتلفيات.

السيطرة على حريق بمصنع سناكس ببنها،فيتو

السيطرة على حريق بمصنع سناكس ببنها،فيتو

السيطرة على حريق بمصنع سناكس ببنها،فيتو

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