الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق بمصنع سناكس للأطفال ببنها (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمصنع سناكس ببنها، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية، من السيطرة على حريق بمصنع سناكس للأطفال بدائرة مركز شرطة بنها، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

صحة القليوبية: إجراء 1285 مناظرة للتشخيص عن بُعد خلال يونيو الماضي

محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمي

تلقي اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بـ القليوبية إخطارًا من العقيد مصطفي صابر رئيس قسم الإطفاء يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ من أحد الأهالى بنشوب حريق بمصنع سناكس للاطفال بدائرة مركز بنها - خط ١٢- عزبة أبو جرف - بجوار مصنع  الفتح للحلاوة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد أحمد حامد والنقيب محمد رجب والنقيب نبيل مصلح والنقيب عمرو أنور، والرائد ايمن عبدالله القول الأمني بمركز بنها، وتم الدفع  بـ 3 سيارت إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية بـ القليوبية  نشوب الحريق بعقار مكون من ارضي و2 طابق علوي علي مساحة ٣٠٠ متر مستغل كمصنع تعبئة وتغليف الصناعات الغذائية، وتبين نشوب الحريق بالدور الثالث مستغل كمخزن لهوالك الكرتون والحريق علي مساحة ٥٠م من إجمالي ٣٠٠م، وتقوم القوات حاليا بعمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة اخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وحصر كافة الخسائر والتلفيات.

السيطرة على حريق بمصنع سناكس  ببنها،فيتو 
السيطرة على حريق بمصنع سناكس  ببنها،فيتو 
السيطرة على حريق بمصنع سناكس  ببنها،فيتو 
السيطرة على حريق بمصنع سناكس  ببنها،فيتو 
السيطرة على حريق بمصنع سناكس  ببنها،فيتو 
السيطرة على حريق بمصنع سناكس  ببنها،فيتو 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص قوات الحماية المدنية بالقليوبية

مواد متعلقة

صحة القليوبية: إجراء 1285 مناظرة للتشخيص عن بُعد خلال يونيو الماضي

إصابة شخص في انهيار جزئي لحائط أحد المنازل الريفية في القليوبية

ننشر تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بمدارس القليوبية

رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد مشروعات الصرف الصحي بشبين القناطر

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

للحاصلين على الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

بعد تثبيت أسعار الفائدة، قرار المركزي يكشف ملامح المرحلة المقبلة

VSA، منصة إلكترونية وهمية تستولي على 3 مليارات جنيه من أموال المصريين

القسام تنشر مشاهد توثق محاولة أسر جندي إسرائيلي (فيديو)

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

كل ما تريد معرفته عن بلال ولد الشيخ صفقة الزمالك المحتملة

خدمات

المزيد

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 حسابات توفير في البنوك

بينهم الأهلي ومصر، أفضل الشهادات في البنوك قبل اجتماع المركزي اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل من مات بالحرق، وكيف يبعث يوم القيامة؟

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع في مخالفة قواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؟ الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية