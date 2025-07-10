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صحة القليوبية: إجراء 1285 مناظرة للتشخيص عن بُعد خلال يونيو الماضي

التشخيص عن بعد بصحة
التشخيص عن بعد بصحة القليوبية،فيتو

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية عن إجراء 1285 مناظرة طبية عن بُعد خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار خطة التوسع في خدمات التشخيص عن بُعد، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية والوصول إلى المرضى في مختلف أنحاء المحافظة.

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وسجلت مستشفى القناطر الخيرية أعلى نسبة من حيث عدد المناظرات، بقيادة الدكتورة أميرة سمير وتمريض سارة جمال، نظير جهودهما البارزة في تقديم الخدمة.

كما وجّهت مديرية الصحة بالقليوبية الشكر لفريق العمل بمستشفى الحميات ببنها على أدائهم المتميز، ويضم الفريق الدكتور أيمن أنور شفيق،الدكتور إسلام الريدي، الدكتور ڤنديل أحمد.

ويأتي هذا النشاط تحت رعاية  الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبإشراف الدكتورة أميمة عباس، مدير عام الطب العلاجي الدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات وبالتنسيق مع الدكتورة مروة محمود، منسق التشخيص عن بُعد بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار جهود المديرية في التوسع بخدمة التشخيص عن بُعد، لتغطية عدد أكبر من المواطنين، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة بما يواكب تطورات التحول الرقمي في القطاع الصحي.

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