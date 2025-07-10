شراكة استراتيجية بين "مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية" و"مجموعة نهضة مصر" لدعم التعليم وتنمية الوعي الثقافي

• المهندس أحمد المرسي: هذا التعاون يستهدف دعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري، وتوسيع الأثر المجتمعي لمبادراتنا



• داليا إبراهيم: شراكتنا مع مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية تعكس التزامنا المشترك بتمكين الأفراد من خلال المعرفة والتعليم.



• نهضة مصر تتولى تطوير وتأليف ورقمنة مناهج التعليم الفني بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لمؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية.



• تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة المعلمين والقيادات التربوية.



• تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية الهادفة التي تُنِّمي المهارات الفردية، وتعزز القراءة والإبداع.



في إطار التزامها بدعم التعليم وبناء الإنسان، وقّعت مؤسسة "ماونتن ڤيو للتنمية" بروتوكول تعاون استراتيجي مع مجموعة "نهضة مصر ". يتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية والثقافية والمبادرات التدريبية المتكاملة والتي تستهدف تطوير التعليم، وتنمية المهارات، وتعزيز الثقافة لدى الأطفال، والشباب، وتمكينهم معرفيًّا ومهنيًّا. يأتي ذلك في إطار حرص الطرفين على ترسيخ مبادئ الاستثمار في رأس المال البشري، ودور القطاع الخاص في دعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار.



وقَّع البروتوكول كل من المهندس أحمد المرسي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماونتن ڤيو للتنمية"، والأستاذة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، بحضور المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "ماونتن ڤيو"، إلى جانب عدد من قيادات المؤسستين.



يركز هذا البروتوكول على محورين رئيسيين، هما التعليم وتنمية المهارات، والثقافة والتنوير المجتمعي، مستهدفًا تحقيق تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة.

ففي إطار محور التعليم وتنمية المهارات، تتولى "نهضة مصر" تطوير، وتأليف، ورقمنة مناهج التعليم الفني الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لمؤسسة "ماونتن ڤيو للتنمية"، لتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال تطبيق نهج تعليمي حديث قائم على المهارات والكفاءات. كما ستعمل "نهضة مصر" على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة المعلمين والقيادات التربوية في تلك المدارس، إلى جانب دعم اعتماد البرامج والشهادات التعليمية على المستوى الدولي، بما يعزز من فرص توظيف خريجي هذه المدارس داخل مصر وخارجها.



أما في محور الثقافة والتنوير المجتمعي، فيتعاون من خلاله الطرفان لتنفيذ سلسلة من الأنشطة الثقافية الهادفة التي تسعى إلى تنمية المهارات الفردية وتعزيز ثقافة القراءة والإبداع، من خلال ورش حكي للأطفال، وورش عمل لتنمية مهارات الكتابة والتعبير لدى الأطفال والشباب.



وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد المرسي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية، قائلًا:" نُركّز في مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية على تنمية المهارات العملية والحياتية لجيل جديد من القادة، انطلاقًا من إيماننا بأن تمكين الشباب معرفيًا ومهنيًا هو الأساس لبناء مجتمع منتج ومبتكر، قادر على مواكبة تحديات المستقبل. ويأتي تعاوننا مع 'نهضة مصر' امتدادًا لنهجنا القائم على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة، بهدف إحداث تأثير حقيقي ومستدام في مجالي التعليم والثقافة. ونطمح من خلال هذا التعاون إلى دعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري، وتعظيم الأثر المجتمعي لمبادراتنا، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030."

ومن جانبها، صرحت الأستاذة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر بالقول:" نؤمن في نهضة مصر بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وهذا التعاون مع مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية يجسد التزامنا المشترك بتمكين الأفراد من خلال المعرفة والتعليم. ومن خلال هذا البروتوكول؛ نُسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستعدادًا لمتطلبات المستقبل، ونتطلع إلى أن تؤتي هذه الشراكة ثمارها في دعم الشباب وتنمية قدراتهم بشكل مستدام."



ويشمل التعاون أيضًا إطلاق مسابقات أدبية لطلبة المدارس، مع العمل على توثيق أبرز قصص النجاح الناتجة عنها، وعرضها في فعاليات ثقافية كبرى مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب. كما سيتم تنظيم ندوات ثقافية وحلقات نقاشية حول عدد من المؤلفات داخل المجتمعات السكنية التابعة لمشروعات "ماونتن ڤيو"، ضمن مبادرة "اقرأ"، بالإضافة إلى إقامة معارض دورية لإصدارات "نهضة مصر" من الكتب الثقافية والتعليمية، بهدف نشر المعرفة وتعزيز الوعي في مختلف المناطق.



ويعد هذا التعاون نموذجًا فعّالًا لتكامل الجهود بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم مساعي الدولة لبناء الإنسان المصري، وتعظيم أثر المبادرات المجتمعية في مختلف المجالات.

نبذة عن مؤسسة ماونتن فيو للتنمية:

تأسست ماونتن فيو للتنمية عام 2022، باعتبارها مؤسسة التنمية المجتمعية التابعة لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري. ويتمثل الهدف الرئيسي من المؤسسة في دعم المجتمعات الأكثر احتياجًا ونشر السعادة خارج مجتمعات ماونتن فيو، وتحقيق تغيير حقيقي وملموس في حياة كل المشاركين في برامجها الداعمة لتلبية احتياجات المجتمع المصري بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية. مع التركيز على ثلاث موضوعات رئيسية هي التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. فقد دعمت المؤسسة حتى الآن أكثر من 20 ألف مستفيد بصورة مباشرة، وأكثر من مليون مستفيد بصورة غير مباشرة، لبناء مجتمع تنموي مؤثر ومستدام يدعم مجهودات مبادرة حياة كريمة. تتضمن المؤسسة ثلاث برامج تنموية رئيسية وهما برنامج اكتشاف الأبطال، ومراكز التدريب المهني ومدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



نبذة عن مجموعة نهضة مصر:

تأسست مجموعة نهضة مصر عام 1938، وهي مؤسسة تعليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تسعى إلى تمكين الأفراد من خلال حلول تعليمية وثقافية متكاملة تقدمها عبر 8 شركات تابعة. تشمل مجالات عملها: تطوير المحتوى والمناهج الدراسية، التعليم الرقمي، بناء القدرات، التعليم الفني، الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا التعليم، والنشر الثقافي.



تخدم مجموعة نهضة مصر، عبر شركاتها المختلفة، أكثر من 16 مليون طالب سنويًا، وقد دعمت أكثر من 95 شركة ناشئة واستثمرت في 25 منها حتى الآن. كما تدير حاليًا 7 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات صناعية وتكنولوجية حيوية ومتنوعة.

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