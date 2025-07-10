الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تقرير برلماني يحذر الاستخبارات البريطانية من تهديد إيراني غير متوقع

ايران وبريطانيا،
ايران وبريطانيا، فيتو

حذرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني من أن المملكة المتحدة تواجه تهديدًا "متصاعدًا" وغير متوقع من إيران، وأن على الحكومة بذل المزيد من الجهود لمواجهته.

عمليات الاغتيال والاختطاف التي تقوم بها إيران والتجسس

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، التحذير يأتي في الوقت الذي تنشر فيه نتائج تحقيق رئيسي تناول عمليات الاغتيال والاختطاف التي تقوم بها إيران والتجسس والهجمات الإلكترونية، والبرنامج النووي للبلاد، وأعربت اللجنة المكلفة بالإشراف على وكالات الاستخبارات البريطانية عن قلقها حول الزيادة الحادة في التهديدات التي يتعرض لها معارضو ايران في المملكة المتحدة.

وقال اللورد بيميش، رئيس اللجنة: "تشكل إيران تهديدًا واسع النطاق ومستمرًا وغير متوقع للمملكة المتحدة ومواطنيها ومصالحها.. إيران لديها شهية عالية للمخاطرة عند القيام بأي نشاط هجومي، وأجهزة استخباراتها مجهزة بشكل كبير بمجالات قوة غير متكافئة"، وأضاف: "إيران موجودة في جميع أنحاء الطيف الكامل لجميع أنواع التهديدات التي يجب أن نهتم بها".

 إدارة الأزمات مع إيران بالإضافة إلى برنامجها النووي 

وتتهم اللجنة حكومة كير ستارمر العمالية بالتركيز فقط على إدارة الأزمات مع إيران بالإضافة إلى برنامجها النووي على حساب تهديد أخرى، وتقول: إن التهديد الإيراني على الأمن القومي البريطاني يتطلب مزيدا من الموارد ونهج طويل الأمد.

نُشر التقرير، المكون من 260 صفحة، كجزء من تحقيق اللجنة في قضايا الأمن القومي المتعلقة بإيران ويغطي التقرير الأحداث حتى أغسطس 2023، عندما انتهت اللجنة من جمع الأدلة وقد قرأه سابقًا رئيس الوزراء السير كير ستارمر، الذي أُرسلت إليه نسخة في مارس، ووزع على أجهزة الاستخبارات البريطانية لإتاحة الفرصة لها للتحقق من دقته وطلب تعديلات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

فحص سياسات ونفقات وإدارة وعمليات أجهزة الاستخبارات البريطانية

وفقًا للجنة، يطلب من الحكومة تقديم ردها خلال 60 يومًا من تاريخ النشر، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن اللجنة تفحص سياسات ونفقات وإدارة وعمليات أجهزة الاستخبارات البريطانية، بما في ذلك جهاز الاستخبارات الداخلية وجهاز الاستخبارات الخارجية  ومقر الاتصالات الحكومية (GCHQ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

MI5 GCHQ MI6 البرلمان البريطاني إيران المملكة المتحدة

مواد متعلقة

نتنياهو: إيران كانت على بُعد عام واحد من إنتاج قنابل نووية

قتلى وإصابات بالآلاف، إيران تعلن حصيلة ضحاياها المدنيين في حربها مع إسرائيل

فضيحة مدوية بإسرائيل، اعتقال 7 جنود ارتكبوا جرائم جنسية ضد زملائهم الصغار أثناء حرب إيران

المخابرات الفرنسية: برنامج إيران النووي الإيراني تراجع عدة أشهر إلى الوراء

الحرس الثوري: مقتل واعتقال 6 إرهابيين حصيلة العملية الأمنية شرقي إيران

الأكثر قراءة

توضيح عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

خطوة جديدة من الأهلي لترضية وسام أبو علي

تراجع سعر جرام الذهب قبيل ساعات من اجتماع البنك المركزي اليوم

الأهلي يصدم وسام أبو علي، تعرف على التفاصيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

وكيل الأزهر: حفظ القرآن والمداومة على قراءته يجلبان الرضا والسعادة للإنسان (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads