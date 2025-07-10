تقرير برلماني يحذر الاستخبارات البريطانية من تهديد إيراني غير متوقع

حذرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني من أن المملكة المتحدة تواجه تهديدًا "متصاعدًا" وغير متوقع من إيران، وأن على الحكومة بذل المزيد من الجهود لمواجهته.

عمليات الاغتيال والاختطاف التي تقوم بها إيران والتجسس

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، التحذير يأتي في الوقت الذي تنشر فيه نتائج تحقيق رئيسي تناول عمليات الاغتيال والاختطاف التي تقوم بها إيران والتجسس والهجمات الإلكترونية، والبرنامج النووي للبلاد، وأعربت اللجنة المكلفة بالإشراف على وكالات الاستخبارات البريطانية عن قلقها حول الزيادة الحادة في التهديدات التي يتعرض لها معارضو ايران في المملكة المتحدة.

وقال اللورد بيميش، رئيس اللجنة: "تشكل إيران تهديدًا واسع النطاق ومستمرًا وغير متوقع للمملكة المتحدة ومواطنيها ومصالحها.. إيران لديها شهية عالية للمخاطرة عند القيام بأي نشاط هجومي، وأجهزة استخباراتها مجهزة بشكل كبير بمجالات قوة غير متكافئة"، وأضاف: "إيران موجودة في جميع أنحاء الطيف الكامل لجميع أنواع التهديدات التي يجب أن نهتم بها".

إدارة الأزمات مع إيران بالإضافة إلى برنامجها النووي

وتتهم اللجنة حكومة كير ستارمر العمالية بالتركيز فقط على إدارة الأزمات مع إيران بالإضافة إلى برنامجها النووي على حساب تهديد أخرى، وتقول: إن التهديد الإيراني على الأمن القومي البريطاني يتطلب مزيدا من الموارد ونهج طويل الأمد.

نُشر التقرير، المكون من 260 صفحة، كجزء من تحقيق اللجنة في قضايا الأمن القومي المتعلقة بإيران ويغطي التقرير الأحداث حتى أغسطس 2023، عندما انتهت اللجنة من جمع الأدلة وقد قرأه سابقًا رئيس الوزراء السير كير ستارمر، الذي أُرسلت إليه نسخة في مارس، ووزع على أجهزة الاستخبارات البريطانية لإتاحة الفرصة لها للتحقق من دقته وطلب تعديلات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

فحص سياسات ونفقات وإدارة وعمليات أجهزة الاستخبارات البريطانية

وفقًا للجنة، يطلب من الحكومة تقديم ردها خلال 60 يومًا من تاريخ النشر، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن اللجنة تفحص سياسات ونفقات وإدارة وعمليات أجهزة الاستخبارات البريطانية، بما في ذلك جهاز الاستخبارات الداخلية وجهاز الاستخبارات الخارجية ومقر الاتصالات الحكومية (GCHQ).

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