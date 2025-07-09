فضيحة مدوية بإسرائيل، اعتقال 7 جنود ارتكبوا جرائم جنسية ضد زملائهم الصغار أثناء حرب إيران

فضيحة داخل جيش الاحتلال، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن فضيحة مدوية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكدت الشرطة العسكرية الإسرائيلية أنها اعتقلت جنودًا من الجيش يخدمون في وحدة الدفاع الجوي، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد 10 جنود صغار.

اعتقال جنود ارتكبوا جرائم جنسية في جيش الاحتلال

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجنود الذين اعتقلتهم الشرطة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذين يبلغ عددهم نحو 7 جنود يخدمون بانتظام في قوات الدفاع الجوي، وتم اعتقال الجنود المتهمين إثر شكوى تتعلق بإساءة معاملة نحو عشرة جنود شباب، والاعتداء الجنسي عليهم.

اعتقال 7 جنود مارسوا جرائم جنسية مع زملائهم بجيش الاحتلال، فيتو



وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الجنود المتهمين ادعوا أن أمر الاعتداء الجنسي بين جنود الاحتلال تم بالتراضي بينهم وبين الجنود العشرة المُعتدى عليهم، زاعمين أن ذلك الأمر كان على سبيل المزاح.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن قائد سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي يشارك شخصيًا في معالجة هذه الفضيحة نظرًا لخطورتها ووقعها داخل جيش الاحتلال، بينما قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي: "نعمل على تقديم المتورطين للعدالة".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أن سبعة جنود نظاميين يخدمون في فرقة سهم للدفاع الجوي، في الوحدة 136، اعتقلوا الليلة الماضية من قبل محققي الشرطة العسكرية لجيش الاحتلال للاشتباه في ارتكابهم اعتداءات جسدية ونفسية وجنسية على أفراد وحدتهم".

الجنود المتهمين مارسوا ألعاب جنسية وشذوذ مع زملائهم

وأشارت الشكوى المقدمة من الجنود الذين تم الاعتداء الجنسي عليهم إلى أن الأفعال التي ارتكبت في إطار ما يسمى "ألعاب بازم"، وهي عبارة عن ممارسات غير رسمية، أشبه بطقوس إذلال وتنمر وعنف، وتضم اختبارات قاسية أو تصرفات مهينة؛ يُجبر المجندون الجدد على القيام بها، وتم ذلك على مدى أسابيع، ضد مجموعة من الجنود الصغار تضم نحو عشرة جنود، ويُقال إنها تضمنت انتهاكات جنسية.

وقامت الشرطة العسكرية لجيش الاحتلال باعتقال 7 جنود من فرقة "أرو"، الذي يشتبه في ارتكابهم اعتداءات جسدية وجنسية في "ألعاب بازم"، وهم جنود يخدمون بانتظام في الدفاع الجوي، حيث تشير الشكوى إلى أن جنود الاحتلال السبعة الذين تم اعتقالهم يُشتبه أنهم مارسوا أفعال شذوذ مع الجنود الصغار.

وأكد موقع "يديعوت أحرونوت" أنه علم أن "سبعة جنود نظاميين يخدمون في فرقة "سهم" للدفاع الجوي، في الوحدة 136، اعتقلوا الليلة الماضية (الثلاثاء) من قبل محققي الشرطة العسكرية للاشتباه في ارتكابهم اعتداءات جسدية ونفسية وجنسية على أفراد وحدتهم".

جنود الاحتلال مارسوا اعتداءاتهم الجنسية أثناء حرب إيران

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجنود السبعة المتورطين في ارتكاب الأعمال الفاضحة مع 10 جنود شباب سيحالون إلى المحكمة العسكرية في قاعدة بيت ليد بالشارون، بعد ظهر اليوم، بناءً على طلب النيابة العسكرية التي طالبت بتمديد اعتقالهم، برغم ادعاء الجنود المعتقلين، في التحقيق الأولي، أن هذه الأفعال ارتُكبت بالتراضي و"على سبيل المزاح".

الاعتداءات الجنسية داخل جيش الاحتلال، فيتو

وبدأ التحقيق في أعقاب شكوى من جندي كشفت عن حقيقة الأحداث التي شهدتها الوحدة، ويبحث الآن أيضا ما إذا كانت بعض الأفعال ارتكبت طوال فترة الحرب مع إيران، والتي كانت فرقة "حيتس" خلالها أحد القادة لمهام سلاح الجو.

ونظرًا لخطورة الحادث، يتولى قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، التعامل شخصيًّا مع الأحداث، حيث أفاد جيش الدفاع الإسرائيلي بأن عناصر الدعم والمرافقة من وحدة يوهالام في خدمة الضحايا، مضيفًا: "أن هذا حادث خطير. ويدرس قائد سلاح الجو وكبار القادة تفاصيله بالتنسيق مع قيادة الشرطة العسكرية".

ردّ مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "في الأيام الأخيرة، أجرت وحدة تحقيقات الشرطة العسكرية تحقيقًا في شكوك حول أعمال خطيرة في إطار "مراسم التنشئة" التي يُجريها جنود قدامى للشباب في إحدى وحدات سلاح الجو".



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