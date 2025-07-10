باريس سان جيرمان يضرب موعدا مع تشيلسي في نهائي مونديال الأندية.. فريق العاصمة الفرنسية يكتسح الريال برباعية ويسعى للخماسية.. عثمان ديمبلي يقترب من الكرة الذهبية.. وإنجاز تاريخي ينتظر حكيمي

نهائي كأس العالم للأندية، ضرب فريق باريس سان جيرمان موعدا مع تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان يطيح بريال مدريد

وحسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تأهله لنهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد ليقطع تذكرة التأهل للنهائي.

تشيلسي يفوز على فلومينينسي

وكان تشيلسي قد حقق الفوز على فلومينينسي البرازيلي مساء الثلاثاء بهدفين دون مقابل، في دور نصف النهائي ليتأهل للمباراة النهائية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي



تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي مونديال الأندية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية



تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وتبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

باريس سان جيرمان يسعى للخماسية

ويسعى باريس سان جيرمان إلى الفوز بلقب كأس العالم للأندية الأحد المقبل لتحقيق حلم الخماسية التاريخية وذلك بعدما توج بالثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر قبل أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة النهائية ساعيًا لإضافة كأس العالم للأندية إلى خزائنه.

موسم صفري للريال

في المقابل عاني ريال مدريد من موسم كارثي بعدما فشل في حصد لقب الدوري الإسباني "الليجا" وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا بجانب دوري أبطال أوروبا وايضا كاس العالم للاندية.

عثمان ديمبلي يقترب من الكرة الذهبية

لم يتوقف الفوز التاريخي لـباريس سان جيرمان على ريال مدريد بكأس العالم للأندية 2025 على هذا الانجاز بل قرب نجمه عثمان ديمبلي من حسم لقب "الكرة الذهبية" لهذا العام 2025، بعد أن واصل تقديم مستويات استثنائية طوال الموسم المنصرم، وحتى في كأس العالم للأندية.

مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

ويمثل تألق ديمبيلي، دفعة كبيرة لطموحات الدولي الفرنسي للحصول على جائزة الكرة الذهبية المرموقة في 22 سبتمبر المقبل.

وحقق ديمبيلي، هذا الموسم، الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وبطولة دوري أبطال أوروبا، التي نال فيها جائزة أفضل لاعب.



تألق عثمان ديمبلي في موسم 2025

شهد موسم 2025 تألقًا استثنائيًّا للنجم الفرنسي عثمان ديمبلي مع باريس سان جيرمان، حيث أصبح أحد أبرز نجوم القارة الأوروبية، حيث سجل 35 هدفًا في موسم 2024/2025، ثم أحرز هدفين في كأس العالم للأندية، وفق إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت".

وتوج ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ووفق التحديثات الأخيرة لنسب الترشح لجائزة الكرة الذهبية، نجح عثمان ديمبلي في توسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه، بعد أدائه الاستثنائي في مونديال الأندية.

وفيما يلي التحديث الأخير لأقرب اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.



1/ عثمان ديمبلي: 82.2٪

2/ لامين يامال: 8.7٪

3/ فيتينيا: 4.1٪

4/ أشرف حكيمي: 1.4٪

انجاز تاريحي ينتظر أشرف حكيمي

اقترب أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق خلال مشاركته بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبات أشرف حكيمي الذي يعد أفضل ظهير عربي وإفريقي في الجانب الأيمن، على مشارف تكرار إنجاز تاريخي يتحقق لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية.

وبعد وصول حكيمي إلى المباراة النهائية وفي حال الفوز بالمونديال في النسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، فسيكون أول لاعب عربي يتوج باللقب مرتين عبر التاريخ بعد نسخة 2017.

ولعب حكيمي ضمن صفوف فريق ريال مدريد عندما توج بطلا لكأس العالم للأندية على حساب فريق جريميو البرازيلي عام 2017.

إنريكي يكيل المديح لنجمه الأول

أشاد لويس إنريكي،مدرب باريس سان جيرمان بنجم الفريق عثمان ديمبلي بعد الفوز العريض على ريال مدريد (4-0)، مساء امس الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحدث إنريكي عن تسجيل ديمبلي هدفه رقم 35، هذا الموسم، قائلا: "لقد شارك عثمان أساسيا لأول مرة في مونديال الأندية إنه مثل باقي زملائه، لقد استعاد مستواه، وأعتقد أنه أفضل لاعب في العالم هذا الموسم بلا منازع وبمسافة كبيرة عن باقي اللاعبين إنه يستحق الفوز بكل شيء، لقد بذل كل ما في وسعه من أجل الفريق".



وأضاف المدرب الإسباني عبر منصة (دازن): "أنا سعيد للغاية، لأن من الصعب مواجهة ريال مدريد في مثل هذه الظروف، خاصةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. لقد بذل الفريقان قصارى جهدهما.. إنها لحظة مميزة لنا، وكنا نستحق الفوز".



واختتم: "تنتظرنا مباراة نهائية أمام تشيلسي، الذي قدم أداء رائعا في مونديال الأندية.. نريد التعافي وصنع التاريخ لنادينا، ثم أخذ قسط من الراحة".

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