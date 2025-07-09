نهائي مبكر في كأس العالم للأندية.. موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة.. مشوار الفريقين حتى نصف النهائي.. رفاق ديمبلي يسعون للخماسية.. والمرينجي يطمح لكسر عقدة الموسم الصفري

كأس العالم للأندية 2025، يترقب عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم المواجهة المرتقبة بين فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية 2025، ويلتقي فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.

باريس سان جيرمان يسعى للخماسية

ويسعى باريس سان جيرمان إلى الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية الذي سيقام الأحد المقبل لتحقيق حلم الخماسية التاريخية وذلك بعدما توج بالثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر قبل أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة النهائية ساعيًا لإضافة كأس العالم للأندية إلى خزائنه.

موسم صفري للريال

في المقابل يطمح ريال مدريد لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للحفاظ على آماله في حصد اللقب وإنقاذ موسمه الكارثي بعدما فشل في حصد لقب الدوري الإسباني "الليجا" وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا بجانب دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان



تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، والتي تبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

أزمة طائرة ريال مدريد

وتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الأزمة المرعبة التي واجهت بعثة ريال مدريد وهي في طريقها إلى نيويورك لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأربعاء.

تعرض فريق ريال مدريد الإسباني لموقف صعب قبل ساعات من خوض مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسبب التحذير من عاصفة جوية في تأخير سفر ريال مدريد إلى نيويورك قبل ساعات قليلة من مواجهة سان جيرمان، واضطر النادي الملكي إلى البقاء في مطار بالم بيتش، وأقلع نحو نيويورك متأخرًا ساعة كاملة.

وكانت صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن ريال مدريد أبلغ "فيفا" أن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده تشابي ألونسو قبل المباراة سوف يتم إلغاؤه بسبب تأخر وصوله.

ووفقًا للصحيفة، فإن طائرة ريال مدريد كانت تحلق فوق واشنطن في انتظار الحصول على تصريح بالهبوط.

وبحسب ما ذكره برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فقد هبطت طائرة ريال مدريد بعد تحليقها في الجو لبعض من الوقت، حيث وصل الفريق الملكي إلى نيوجيرسي متأخرًا ساعتين.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تدخل من أجل حصول طائرة ريال مدريد على إذن بالهبوط، حيث وصلت إلى وجهتها متأخرة ساعتين بسبب العاصفة.



التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

واستقر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وأكدت صحيفة "لوباريزيان" أن إنريكي ينوي الدفع بقوته الضاربة منذ البداية وخوض مواجهة الريال بنفس التوليفة التي فازت 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأضافت أن التعديل الوحيد سيكون إشراك المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو ليعوض غياب الإكوادوري ويليان باتشو، الذي سيغيب لنهاية المونديال، بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء أمام بايرين.

وأشارت إلى أن عثمان ديمبلي سيشارك أساسيا لأول مرة في مونديال الأندية بعدما حل بديلا في مباراتي إنتر ميامي وبايرن ميونخ في الأدوار الإقصائية، علما بأنه غاب عن مباريات الدور الأول بسبب إصابة عضلية.

وأوضحت أن ديمبلي سيؤدي دور المهاجم الوهمي في الخط الأمامي، ليجاور كفاراتسخيليا وديزيريه دوي في الهجوم الباريسي، بينما سيعود برادلي باركولا لدكة البدلاء.



ونشرت صحيفة لوباريزيان التشكيل المتوقع على النحو التالي:

دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، نونو مينديس، رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، كفاراتسخيليا، دوي، عثمان ديمبلي



التشكيل المتوقع للريال أمام باريس سان جيرمان



حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ترينت، وأسينسيو، وتشواميني، وروديجر.

الوسط: فران جارسيا، وفالفيردي، وجولر.

الهجوم: بيلينجهام، وكيليان مبابي، وفينيسيوس



موعد المباراة النهائية للمونديال

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في نهائي مونديال الأندية 2025.

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