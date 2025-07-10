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رياضة

كأس العالم للأندية، موعد النهائي الحلم بين باريس سان جيرمان وتشيلسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وتشيلسي، فيتو

كأس العالم للأندية، يخوض فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، مواجهة قوية في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي يوم 13 يوليو الجاري، وتنطلق صفارتها في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ووصل باريس سان جيرمان إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد تحقيق فوز عريض ومستحق برباعية نظيفة أمام ريال مدريد الإسباني.

 

فيما تأهل تشيلسي للمباراة النهائية بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في الدور قبل النهائي.

ويقام نهائي مونديال الأندية يوم الأحد المقبل على أرض ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بين تشيلسي وباريس سان جيرمان.

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