ريال مدريد يلتقي باريس سان جيرمان في قمة أوروبية للتأهل لنهائي المونديال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بعد الفوز على بايرن ميونخ 2-0 في ربع النهائي، بينما تجاوز ريال مدريد الفريق الألماني بوروسيا دورتموند 3-2 بالدور ذاته.

وكان فريق ريال مدريد الإسباني تعرض إلى موقف صعب قبل ساعات من خوض مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

والموقف الأول عندما تأخر إقلاع طائرة ريال مدريد أمس الثلاثاء لمدة 60 دقيقة بسبب عاصفة قوية في منطقة بالم بيتش في ولاية فلوريدا.



أما الموقف الثاني الأكثر صعوبة تعرضت طائرة الفريق إلى أزمة بعد أن ظلت تحلق فوق سماء واشنطن بسبب العاصفة الرعدية التي أدت لعدم الحصول على إذن الهبوط في نيويورك.





وطلب نادي ريال مدريد بشكل رسمي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق الأنشطة الإعلامية الخاصة بالفريق قبل لقاء باريس سان جيرمان وإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الإسباني تشابي ألونسو للحديث عن المباراة.

وينتظر تشيلسي الفائز من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نهائي مونديال الأندية يوم الأحد المقبل بملعب ميتلايف.

ويحلم المدرب تشابي ألونسو بأول لقب مع ريال مدريد بعد توليه المهمة مطلع شهر يونيو الماضي خلفًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل لقيادة منتخب البرازيل.



موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

تمتلك شبكة DAZN حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث أن جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

كما حصلت مجموعة قنوات MBC على حقوق بث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وتذاع عبر قناتي MBC Action وMBC مصر2.

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