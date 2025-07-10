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كأس العالم للأندية، أشرف حكيمي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي بالمونديال

أشرف حكيمي، فيتو
أشرف حكيمي، فيتو

كأس العالم للأندية، اقترب أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق خلال مشاركته بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ميتلايف في الدور قبل النهائي.

وبات أشرف حكيمي الذي يعد أفضل ظهير عربي وإفريقي في الجانب الأيمن، على مشارف تكرار إنجاز تاريخي يتحقق لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية.

في حال وصول حكيمي إلى المباراة النهائية والفوز ببطولة المونديال في النسخة الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، فسيكون أول لاعب عربي يتوج باللقب مرتين عبر التاريخ بعد نسخة 2017.

ولعب أشرف حكيمي ضمن صفوف فريق ريال مدريد عندما توج بطلا لكأس العالم للأندية على حساب فريق جريميو البرازيلي عام 2017.

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كأس العالم للأندية أشرف حكيمي باريس سان جيرمان ريال مدريد ملعب ميتلايف

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