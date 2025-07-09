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رياضة

كأس العالم للأندية، باريس يحافظ على تقدمه بثلاثية أمام ريال مدريد بعد 65 دقيقة

ريال مدريد وباريس
ريال مدريد وباريس سان جيرمان، فيتو

كأس العالم للأندية، حافظ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على تقدمه بثلاثية أمام ريال مدريد الإسباني بعد مرور 65 دقيقة من المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب ميتلايف، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وسجل فابيان رويز الهدف الأول والثالث لصالح باريس سان جيرمان في شباك ريال مدريد في الدقيقة 6 و24 فيما سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني بالدقيقة 9.

تشكيل باريس سان جيرمان

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تشكيل ريال مدريد 

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

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