الضل، رحلة أدبية إلى قلب الإنسان وحقيقته الغائبة للكاتب خالد الشربيني

أعلن الكاتب الصحفي خالد الشربيني، قرب صدور عمله الروائي الأول بعنوان “الضل”، بعد الانتهاء من جميع مراحل الكتابة، وتدشين التصميم النهائي للغلاف، وتنسيق النص استعدادًا للطباعة خلال أيام قليلة.

أكّد الشربيني أن العمل حاليًّا في المراحل النهائية للطباعة، وسيتم طرح الرواية قريبًا في المكتبات المصرية والعربية، مع إطلاق نسخة إلكترونية على عدد من المنصات، وتوقيع نسخ ورقية في حفل إطلاق سيُعلن عنه لاحقًا.

الكاتب الصحفي خالد الشربيني

سر غلاف الرواية

لاقى إعلان الرواية تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الكشف عن الغلاف الرسمي الذي صُمّم بعناية ليعكس الفكرة الجوهرية للعمل: ظل إنسان يسير وحيدًا، بينما الحقيقة تختبئ خلف ظهره.

"الضل” ليست رواية تقليدية

“الضل” ليست رواية تقليدية، بل عمل أدبي يحمل بين سطوره بعدًا نفسيًّا وإنسانيًّا عميقًا، يرصد حياة شخص يعيش في الظل، وتبدو ملامح حياته اليومية هادئة ومستقرة، بينما تخفي خلفها أسرارًا وظلالًا من الألم والصمت، والأسئلة الوجودية الكبرى.

الإنسان بين قناع النور ووجه الظل

تدور أحداث الرواية حول شخصية تُدعى آدم، يعيش بين عالمين: عالم يراه الجميع، وآخر لا يراه إلا هو، أو ربما ظله فقط. ومع تطوّر الحبكة، يتنقّل القارئ بين الواقع والرمزية، وبين قرية متخيلة تُدعى كفر الرحيل، ومكان غامض يُعرف بالحجرة رقم 7، حيث تبدأ المواجهة الحقيقية بين الإنسان ونفسه، بين صورته وصوته، بين الذاكرة والجسد.



الرواية لا تسرد بل تبوح، ولا تحكي قصة فردٍ فقط، بل تطرح أسئلة أوسع عن من نحن حين لا يرانا أحد؟ هل نظل نحن، أم نصبح ظلًّا لما نظن أننا عليه؟.



وقد اختار الكاتب عنوان “الضل” ليكون تعبيرًا مجازيًّا عن تلك المسافة بين الذات الحقيقية والذات التي نصنعها لنواجه بها الحياة، كما أن أسلوب الرواية يحمل عناصر من التشويق النفسي واللغة الشعرية المكثفة، مع بناء درامي ينمو تدريجيًّا حتى يصل إلى ذروة شعورية في الفصول الأخيرة.

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