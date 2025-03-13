فوائد الدوم، يحمي من هشاشة العظام ويقوي المناعة

فوائد الدوم، الدوم من الفاكهة الشهيرة التى تشبه العشب وله نكهة ومذاق مميزين وله عشاق كثيرون.

وفوائد الدوم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الدوم من الفواكه الاستوائية التي تنمو في المناطق الحارة، خاصة في شمال إفريقيا وبعض الدول العربية، ويُعرف بفوائده الصحية العديدة، حيث يُستخدم منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشكلات الصحية.

فوائد الدوم

وأضاف السيد، أن من فوائد الدوم:-

تنظيم ضغط الدم، ويحتوي الدوم على مركبات تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، مما يجعله مشروبًا طبيعيًا فعالًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

تعزيز صحة القلب، ويساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول النافع (HDL)، مما يحمي القلب من الأمراض مثل تصلب الشرايين والجلطات.

تقوية المناعة، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، يعزز الدوم جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.

تحسين صحة الجهاز الهضمي، يحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تساعد في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الأمعاء.

الدوم

تنظيم مستوى السكر في الدم، وتشير بعض الدراسات إلى أن مستخلصات الدوم قد تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

تحسين صحة البشرة والشعر، ويحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تأخير علامات الشيخوخة، كما يساهم في تقوية الشعر وتحسين مظهره.

تعزيز صحة العظام والأسنان، حيث يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين القدرة الجنسية، ويُستخدم في الطب الشعبي كمنشط طبيعي لتحسين الصحة الجنسية عند الرجال والنساء، ويقال إنه يساعد في زيادة الخصوبة.

كيفية تناول الدوم

وتابع: يمكن تناول ثمار الدوم الطازجة مباشرة، ويُمكن نقع الدوم في الماء وشربه كعصير منعش، كما يمكن غلي الدوم للحصول على مستخلص مفيد للصحة، ويُستخدم مسحوق الدوم في بعض الوصفات والمشروبات.

محاذير تناول الدوم

وأكد الدكتور أحمد السيد، على أنه يجب تناول الدوم باعتدال، خاصة لمرضى السكري، حيث قد يؤثر على مستويات السكر في الدم، ويُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة، فالدوم ليس مجرد فاكهة تقليدية، بل هو كنز صحي طبيعي يحمل فوائد مذهلة للجسم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز الصحة والعافية.

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