الدوم يخفض ضغط الدم ويخلص جسمك من السموم

فوائد الدوم، يُعدّ الدوم من الثمار القديمة التي عرفتها الحضارات الفرعونية واستخدمتها لأغراض علاجية وغذائية متعددة، وهو نوع من أنواع النخيل يُعرف علميًا باسم Hyphaene thebaica، وينمو بشكل أساسي في المناطق الحارة والجافة مثل صعيد مصر والسودان وبعض دول أفريقيا.

ويتميز الدوم بثماره الصلبة والتي يمكن تناولها أو طحنها وتحويلها إلى مسحوق يُستخدم في المشروبات. ومع تطور العلم الحديث، أثبتت الأبحاث فعالية الدوم في تحسين الصحة العامة، مما جعله من الأطعمة الطبيعية المفيدة التي يُنصح بها.



وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الدوم مذهلة، فهو كنز غذائي غني بالعديد من المغذيات الطبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.



أولًا: القيمة الغذائية لثمار الدوم

أضافت الدكتورة مروة، أن ثمار الدوم تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، منها الألياف الغذائية، والسكريات الطبيعية، والكربوهيدرات، وبعض الفيتامينات مثل فيتامين (B1، B2، B6، C)، بالإضافة إلى معادن ضرورية مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، الحديد، والمغنيسيوم. كما تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، وهي مركبات تعزز مناعة الجسم وتحارب الجذور الحرة.



فوائد الدوم



ثانيًا: الفوائد الصحية للدوم

وتستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد الدوم لصحة الجسم، في السطور التالية.

خفض ضغط الدم المرتفع:

أثبتت الدراسات أن تناول الدوم بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم، خاصة لدى مرضى الضغط المرتفع. يحتوي الدوم على مركبات تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتنشيط الدورة الدموية، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويوازن السوائل في الجسم.

التحكم في نسبة السكر في الدم:

الدوم مفيد لمرضى السكري، حيث يساهم في خفض مستوى السكر في الدم عند تناوله بانتظام. وذلك بسبب احتوائه على ألياف غذائية تساعد في إبطاء امتصاص السكر من الأمعاء، ما يُسهم في تقليل الارتفاع المفاجئ في سكر الدم بعد الوجبات.

تعزيز صحة القلب:

يساعد الدوم على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، ويعزز من نسبة الكوليسترول الجيد، مما يحمي القلب من الأمراض مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية. كما أن مضادات الأكسدة في الدوم تحافظ على صحة الأوعية الدموية وتحارب الالتهابات.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

يُعتبر الدوم من الأطعمة الغنية بالألياف، مما يُعزز صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك ويحسن حركة الأمعاء. كما أن له خصائص مطهرة للأمعاء تساعد في القضاء على البكتيريا الضارة وتعزيز البكتيريا النافعة.

مفيد لصحة الكلى والمثانة:

يُستخدم الدوم في الطب الشعبي لتحسين وظائف الكلى والمثانة، وتسهيل إدرار البول، مما يساعد الجسم على التخلص من السموم والأملاح الزائدة.

الوقاية من السرطان:

بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يُساهم الدوم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، خصوصًا سرطان القولون والبروستاتا. حيث تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة التي تُتلف الخلايا وتسبب نمو الأورام.

تحسين الخصوبة لدى الرجال:

تُشير بعض الدراسات إلى أن تناول الدوم قد يُحسن من الخصوبة عند الرجال، حيث يعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين حركتها، بالإضافة إلى رفع مستوى هرمون التستوستيرون.

تهدئة الجهاز العصبي وتحسين المزاج:

يُعتقد أن الدوم له تأثير مهدئ على الأعصاب، حيث يساعد على خفض التوتر والقلق وتحسين الحالة المزاجية. كما أن وجود فيتامينات ب المركبة فيه يُساهم في تحسين وظائف الجهاز العصبي.

دعم صحة الجلد والبشرة:

الدوم غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تُعزز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد. كما يساعد في علاج بعض مشاكل البشرة مثل الجفاف والالتهابات.

تقوية العظام والأسنان:

بفضل غناه بالكالسيوم والفوسفور، يُعدّ الدوم مفيدًا جدًا في تقوية العظام والأسنان، ويُسهم في الوقاية من هشاشة العظام خاصة لدى كبار السن.

ثالثًا: طرق تناول الدوم

يمكن تناول الدوم بأكثر من طريقة، منها:

تناوله كحبوب جافة بعد تكسير القشرة الخارجية الصلبة.

غليه في الماء ثم تصفيته وتبريده لشربه كمشروب طبيعي منعش.

طحنه واستخدامه كمكون في تحضير الحلويات والمشروبات الصحية.

ويُفضل تناول الدوم دون إضافة كميات كبيرة من السكر، وخاصة لمرضى السكري أو من يسعون لإنقاص الوزن.

الدوم وفوائده

رابعًا: محاذير استخدام الدوم

على الرغم من فوائده العديدة، يجب الاعتدال في تناول الدوم، خاصة من قِبل:

مرضى انخفاض ضغط الدم، إذ يمكن أن يؤدي إلى هبوط إضافي في الضغط.

الأشخاص الذين يعانون من تحسس تجاه بعض أنواع النباتات أو الفواكه.

الذين يتناولون أدوية مدرة للبول أو أدوية القلب، إذ يجب استشارة الطبيب لتجنب التفاعلات الدوائية.

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