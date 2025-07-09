الأربعاء 09 يوليو 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لحماية الشعر من حر الصيف

الشعر فى الصيف
الشعر فى الصيف

يتأثر الشعر كثيرا فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس التى تفقد الشعر رطوبته ما يزيد من هيشانه وجفافه ما يؤثر على مظهره بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على العناية الجيدة بالشعر خلال الطقس الحار من حيث الترطيب اليومى وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر وترطبه بعمق.

وصفة طبيعية لحماية الشعر من حر الصيف 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لحماية الشعر من حر الصيف.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من زيت الأرجان

1 ملعقة صغيرة من جل الصبار

1 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

طريقة التحضير:

  • في وعاء صغير، اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
  • قسمي شعرك إلى أجزاء، وابدئي بتوزيع المزيج من الجذور حتى الأطراف.
  • قومي بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.
  • غطي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة ساخنة واتركي الماسك لمدة 30 إلى 60 دقيقة.
  • اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الفاتر، وكرري هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيا.
  • هذه الوصفة تحمي الشعر من الجفاف الناتج عن حرارة الشمس.
  • تمنع تقصف الأطراف وتقلل تساقط الشعر.
  • تمنح الشعر لمعان ونعومة طبيعية.
  • تحافظ على ترطيب فروة الرأس وتمنع القشرة.
  • تعمل كطبقة حماية طبيعية ضد الكلور والملح وأشعة الشمس.
  • العناية بالشعر خلال الصيف لا تحتاج إلى مستحضرات باهظة الثمن، بل يمكن الاعتماد على مكونات طبيعية تمنح شعرك الحماية والتغذية التي يحتاجها.
وصفة طبيعية لحماية الشعر من حر الصيف 
وصفة طبيعية لحماية الشعر من حر الصيف 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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