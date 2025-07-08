روتين العناية بالشعر، بعد التعرض لماء البحر وحمامات السباحة

روتين العناية بالشعر، بعد التعرض لماء البحر، يُعد الصيف موسم الاستمتاع بالبحر وحمامات السباحة، إلا أن هذا المرح لا يخلو من التحديات الجمالية، وأبرزها تعرض الشعر لأضرار متعددة نتيجة تأثير ماء البحر المالح أو الكلور الموجود في مياه المسابح.





فالمياه المالحة والماء المضاف له الكور، يمكن أن يسببا جفاف الشعر، وتقصفه، وفقدان لمعانه، وتغير لونه خاصة إذا كان مصبوغًا. ومن هنا تبرز أهمية العناية بالشعر بعد السباحة للحفاظ على صحته وجماله.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر بعد التعرض لماء البحر أو المسابح من الخطوات الضرورية لحمايته من الجفاف والتلف.



وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه باستخدام المكونات الطبيعية، يمكنكِ استعادة صحة شعرك وجماله بعد كل رحلة صيفية ممتعة. فاجعلي العناية بشعرك عادة يومية وليس فقط بعد السباحة، لتحافظي على إطلالة مشرقة وشعر ناعم وحيوي طوال العام.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أهم الخطوات والنصائح للعناية بالشعر بعد التعرض لماء البحر أو المسابح، كما تقدم وصفات طبيعية مغذية للشعر تساعد على استعادة رونقه.

أولًا: لماذا يتأثر الشعر بماء البحر والكلور؟

ماء البحر يحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي تمتص الرطوبة من الشعر، مما يسبب الجفاف، والتشابك، والتقصف، خاصة في الشعر الجاف أو المصبوغ.

الكلور في حمامات السباحة يُعد مادة كيميائية قوية تؤثر على البروتينات الطبيعية في الشعر، وتُضعف البصيلات، وتؤدي إلى بهتان اللون، وتساقط الشعر على المدى الطويل إذا لم تتم العناية به بالشكل الصحيح.

ثانيًا: خطوات العناية بالشعر بعد السباحة

ترطيب وتنعيم الشعر

1. غسل الشعر فورًا بالماء العذب

بمجرد الخروج من البحر أو حمام السباحة، يجب شطف الشعر جيدًا بالماء العذب لإزالة بقايا الأملاح أو الكلور، فالانتظار طويلًا يزيد من فرصة امتصاص الشعر لهذه المواد الضارة.

2. استخدام شامبو لطيف ومنقي

احرصي على استخدام شامبو لطيف على الشعر وخالٍ من الكبريتات، ويفضل أن يكون مخصصًا لإزالة بقايا الكلور أو الأملاح. مرة أو مرتين في الأسبوع، يمكن استخدام شامبو منقي (Clarifying shampoo) لإزالة التراكمات الكيميائية.

3. الترطيب العميق

بعد غسل الشعر، استخدمي بلسمًا مرطبًا بعمق أو ماسك غني بالزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند. يمكن تركه على الشعر لمدة 15-30 دقيقة لاستعادة الرطوبة والنعومة.

4. تجفيف الشعر بلطف

تجنبي فرك الشعر بالمنشفة، بل قومي بلفّه بلطف وتركه ليجف في الهواء أو باستخدام منشفة قطنية. الابتعاد عن مجففات الشعر الحرارية قدر الإمكان لتفادي المزيد من الجفاف.

5. استخدام الزيوت الطبيعية

بعد تجفيف الشعر، يمكن وضع كمية صغيرة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند على الأطراف لتغذيتها وحمايتها من التقصف.

6. تجنب التمشيط العنيف

يفضل استخدام مشط واسع الأسنان لتمشيط الشعر بعد السباحة، خاصة وهو مبلل، لتجنب تكسره وتشابكه.

ثالثًا: وصفات طبيعية للعناية بالشعر بعد السباحة

وصفات طبيعية للعناية بالشعر

1. ماسك الزبادي والعسل

المكونات: ملعقتان كبيرتان من الزبادي + ملعقة من العسل.

الطريقة: تُمزج المكونات وتوضع على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر. الزبادي يرطب الشعر والعسل يغذيه ويعيد له الحيوية.

2. حمام زيت الزيتون والبيض

المكونات: بيضة واحدة + ملعقتان من زيت الزيتون.

الطريقة: تُمزج المكونات وتوضع على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتُغطى بكيس بلاستيك لمدة نصف ساعة، ثم يُغسل بالشامبو. هذا الماسك يقوي الشعر ويمنع تكسره.

3. ماسك الموز وزيت جوز الهند

المكونات: موزة ناضجة + ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة: تُهرس الموزة جيدًا وتُخلط بالزيت، وتُطبق على الشعر لمدة 20 دقيقة. هذا القناع يعيد النعومة للشعر ويغذيه بعمق.

رابعًا: نصائح وقائية مهمة للعناية بالشعر

ارتداء قبعة السباحة: توفر قبعات السباحة المصنوعة من السيليكون أو القماش حماية للشعر من التلامس المباشر مع الماء.

ترطيب الشعر قبل السباحة: بلّلي شعرك بالماء العذب وضعي عليه بلسم قبل الدخول إلى البحر أو المسبح، فالشعر المبلل يمتص كمية أقل من الكلور أو الأملاح.

تجنب السباحة بعد صبغ الشعر مباشرة: يُفضل الانتظار 72 ساعة على الأقل بعد الصبغة قبل السباحة لتثبيت اللون وتقليل التلف.

قص أطراف الشعر بانتظام: يساعد قص الأطراف كل شهر إلى شهرين في التخلص من التقصف الناتج عن التعرض للعوامل الخارجية.

خامسًا: العناية المستمرة بعد انتهاء المصيف

انتهاء موسم السباحة لا يعني التوقف عن العناية بالشعر. يجب الاستمرار في:

ترطيب الشعر بانتظام.

استخدام منتجات خالية من الكبريتات والسيليكون.

تناول أغذية صحية غنية بالفيتامينات مثل فيتامين B7 (البيوتين) وفيتامين E لتعزيز صحة الشعر من الداخل.

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