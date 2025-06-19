أعراض التهاب المرارة عند النساء، علامات لا يجب تجاهلها

أعراض التهاب المرارة عند النساء، المرارة هي عضو صغير يشبه الكيس، يقع تحت الكبد مباشرة، وتتمثل وظيفته الأساسية في تخزين العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون.

وعلى الرغم من صغر حجمها، فإن أي خلل في عملها قد يؤدي إلى أعراض مزعجة وأحيانًا خطيرة، تتطلب التدخل الطبي السريع.

أسباب التهاب المرارة

وكشفت وزارة الصحة عن أهم الأسباب الشائعة لالتهاب المرارة

ومن أكثر المشاكل المرتبطة بالمرارة:

١- حصوات المرارة

٢- التهاب المرارة الحاد

٣- انسداد القناة الصفراوية

٤- أورام أو التهابات مزمنة

أعراض التهاب المرارة

كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض مشاكل المرارة التي يجب الانتباه لها تتضمن:

1. ألم مفاجئ في الجزء العلوي الأيمن من البطن من أبرز الأعراض، ويظهر غالبا بعد تناول وجبة دسمة.

وقد يمتد الألم إلى الكتف أو الظهر، ويعرف بـ"مغص المرارة"، وقد يستمر من عدة دقائق إلى ساعات.

2. الغثيان والقيء

غالبًا ما يصاحب مشاكل المرارة، خاصة عند وجود التهابات أو حصوات، ويزداد سوءًا بعد الأكل.

3. الانتفاخ وعسر الهضم

يشعر المريض بثقل في البطن، وحموضة، وتجشؤ متكرر، إلى جانب عدم الارتياح بعد تناول الطعام.

4. اصفرار الجلد والعينين

يظهر عندما تسد الحصوات القنوات الصفراوية، ما يؤدي إلى تراكم العصارة الصفراوية في الجسم.

5. تغير في لون البول والبراز

يصبح البول داكن اللون، في حين يتحول لون البراز إلى الفاتح، نتيجة لاضطرابات تصريف العصارة الصفراوية.

6. الحمى والقشعريرة

قد تدل على وجود التهاب في المرارة، ما يتطلب تدخل طبي عاجلًا لتفادي المضاعفات.



الفئات الأكثر عرضة لمشاكل المرارة

أوضحت وزارة الصحة أن الفئات الأكثر عرضة لمشاكل المرارة تتضمن:

النساء، خاصة مع التغيرات الهرمونية أو خلال الحمل

من يعانون من السمنة أو فقدان الوزن السريع

الأشخاص فوق سن الأربعين

من لديهم تاريخ عائلي مع أمراض المرارة

متى يجب زيارة الطبيب؟

قالت وزارة الصحة، إنه يجب زيارة الطبيب عند الشعور بألم شديد أو متكرر في أعلى البطن وإذا ظهرت علامات مثل الاصفرار أو الحمى أو الغثيان المستمر.

عند ملاحظة تغيرات في لون البول أو البراز

طرق علاج حصوات المرارة

أوضحت وزارة الصحة أن طرق العلاج التهاب المرارة وحصوات المرارة تتضمن:

تغيير النظام الغذائي وتجنب الأطعمة الدهنية

تناول أدوية مذيبة للحصوات في حالات معينة

التدخل الجراحي لاستئصال المرارة في حال الالتهاب أو الحصوات المتكررة

أكدت ان أعراض المرارة قد تبدأ بشكل خفيف، لكنها قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب.

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