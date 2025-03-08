الكالسيوم أساسي لصحة العظام والوظائف الحيوية بالجسم، تعرف على كيفية الحصول عليه من الطبيعة

يُعد الكالسيوم معدنًا حيويًا يلعب دورًا محوريًا في صحة العظام والأسنان، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم ضربات القلب ووظائف العضلات.

يحتوي جسم الإنسان على كميات وفيرة من الكالسيوم، حيث يُخزن حوالي 99% منه في العظام والأسنان، بينما يتوزع الـ 1% المتبقي في الدم والأنسجة الرخوة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أهمية الكالسيوم للجسم

صحة العظام: يُعد الكالسيوم عنصرًا أساسيًا لنمو العظام والحفاظ على قوتها، كما يساهم في الوقاية من هشاشة العظام.

الوظائف الخلوية: يلعب الكالسيوم دورًا هامًا في دعم وظائف الخلايا، بما في ذلك وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم ضغط الدم ومستويات الهرمونات.

التواصل بين الخلايا: يساهم الكالسيوم في تسهيل عملية التواصل بين الخلايا.

فوائد الكالسيوم الصحية

مضاد للحموضة: يُستخدم الكالسيوم كمكون فعال في مضادات الحموضة.

التحكم في مستويات المعادن: يساعد الكالسيوم في التحكم في المستويات المرتفعة من المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم في الدم.

تخفيف أعراض ما قبل الحيض: قد يساهم الكالسيوم في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

الوقاية من بعض أنواع السرطان: تشير بعض الأبحاث إلى أن الكالسيوم مع فيتامين د قد يساعد في الوقاية من سرطان الثدي لدى النساء قبل انقطاع الطمث.

الوظيفة الخلوية: يحافظ الكالسيوم على مستوى ثابت في الدم لضمان عمل الخلايا بكفاءة.

صحة العظام: يساهم الكالسيوم في تقليل فقدان العظام بعد سن الثلاثين، ويُستخدم في علاج هشاشة العظام.

التحكم في ضغط الدم: يساعد الكالسيوم الأوعية الدموية على الانقباض والاسترخاء، مما يساهم في الحفاظ على ضغط دم صحي.

تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى: يقلل الكالسيوم من امتصاص الأوكسالات، مما يقلل من خطر تكوين حصوات الكلى.

الكالسيوم وفيتامين د

يعمل فيتامين د على تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء والحفاظ على مستوياته في الدم. وتوجد بعض الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د معًا، مثل السلمون وجبن الشيدر.

مصادر الكالسيوم الغذائية

يُوصي الخبراء بالحصول على نصف كمية الكالسيوم اليومية على الأقل من النظام الغذائي. وتشمل المصادر الغذائية الغنية بالكالسيوم:

منتجات الألبان: الحليب والزبادي والجبن.

الأطعمة المدعمة بالكالسيوم: الحبوب المدعمة.

الأسماك: السلمون المعلب.

الكربوهيدرات: تورتيلا الدقيق.

البقوليات: الفاصوليا المخبوزة المعلبة.

الفواكه المجففة: التين.

الخضروات الورقية الخضراء الداكنة: الكرنب المطبوخ والسبانخ واللفت الأخضر.

منتجات الصويا: فول الصويا والتوفو والميسو وحليب الصويا والتيمبيه.

الخضروات: بوك تشوي والبروكلي.

الفواكه: البرتقال.

البذور: الخشخاش واليقطين والسمسم والكرفس وبذور الشيا.

البقوليات الاستوائية: الفاصوليا المجنحة.

المكسرات: اللوز.

بروتين مصل اللبن.

مكملات الكالسيوم

قد تكون مكملات الكالسيوم ضرورية في بعض الحالات، مثل:

اتباع نظام غذائي نباتي.

عدم تحمل اللاكتوز.

تناول كميات كبيرة من البروتين أو الصوديوم.

الإصابة بهشاشة العظام.

تناول علاجات الكورتيكوستيرويد طويلة الأمد.

الإصابة بأمراض الأمعاء أو الجهاز الهضمي.

مخاطر الكالسيوم

الآثار الجانبية: قد تسبب مكملات الكالسيوم الانتفاخ والغازات والإمساك وحصوات الكلى.

التفاعلات الدوائية: قد يتفاعل الكالسيوم مع بعض الأدوية، مثل أدوية القلب والسكري والصرع.

أشكال الكالسيوم: يجب تجنب منتجات "كالسيوم المرجان" غير المثبتة علميًا.

المخاطر الصحية: يجب استشارة الطبيب قبل تناول مكملات الكالسيوم في حالة الإصابة بأمراض الكلى أو القلب أو الساركويد أو أورام العظام.

الجرعة الزائدة: قد تؤدي الجرعات الزائدة من الكالسيوم إلى الغثيان وجفاف الفم وألم البطن وعدم انتظام ضربات القلب والارتباك والوفاة.

الكالسيوم والحمل

تحتاج النساء الحوامل إلى كميات كافية من الكالسيوم لدعم نمو الجنين. وتوصي منظمة الصحة العالمية بحصول الحوامل على 1200 مليجرام من الكالسيوم يوميًا.

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