مخاطر نقص الزنك في الجسم ومضاعفاته على الحوامل والأطفال

يعد الزنك عنصرًا أساسي للجسم، وعند نقصه قد لا تظهر أعراضه بوضوح في البداية، ولكنه يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الإنسان بجميع فئاته العمرية.

ويعد الزنك معدن أساسي لا يستطيع الجسم إنتاجه بمفرده، مما يعني ضرورة الحصول عليه من المصادر الخارجية، كما يشارك الزنك في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ويعد عنصرًا حاسمًا في:

دعم الجهاز المناعي: يلعب الزنك دورًا محوريًا في تطوير ووظيفة الخلايا المناعية، مما يجعله خط الدفاع الأول ضد العدوى والأمراض.

التئام الجروح: يساهم في إصلاح الأنسجة وتجديد الخلايا، مما يسرع عملية شفاء الجروح.

نمو وتطور الخلايا: ضروري لنمو الخلايا وانقسامها، وهو أمر حيوي للأطفال والمراهقين.

وظائف الدماغ والإدراك: يؤثر على وظائف الناقلات العصبية ويساهم في الحفاظ على الصحة العقلية والقدرات الإدراكية.

حاسة الشم والتذوق: يلعب دورًا في الحفاظ على هذه الحواس، ونقصه قد يؤدي إلى ضعفها.

إنتاج الحمض النووي (DNA) والبروتينات: أساسي لبناء وتجديد الخلايا.

مخاطر نقص الزنك

غالبًا ما تكون أعراض نقص الزنك غير محددة ويمكن أن تختلط مع أعراض حالات أخرى، مما يجعل تشخيصها صعبًا في بعض الأحيان ومع ذلك، فإن إهمال هذا النقص يمكن أن يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة:

ضعف الجهاز المناعي: يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المتكررة مثل نزلات البرد والإنفلونزا والالتهابات البكتيرية.

مشاكل في الجلد والشعر والأظافر: قد يظهر على شكل حب الشباب، تساقط الشعر، جفاف الجلد، وبقع بيضاء على الأظافر أو ضعفها.

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.

تأخر النمو والتطور لدى الأطفال.

مشاكل في حاسة الشم والتذوق.

التئام الجروح ببطء.

ضعف التركيز وتدهور الأداء المعرفي.

تقلبات المزاج والاكتئاب.

الإسهال المزمن.

مشاكل في الرؤية الليلية.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

يُشكل نقص الزنك خطرًا خاصًا على بعض الفئات العمرية والحالات الصحية، مما يستدعي اهتمامًا خاصًا:

1. الحوامل

تُعتبر النساء الحوامل من الفئات الأكثر عرضة لنقص الزنك، نظرًا للحاجة المتزايدة لهذا المعدن لدعم نمو الجنين وتطوره السريع.

ويزيد نقص الزنك المخاطر على الأم، ومن خلال زيادة خطر الإصابة بالعدوى، التعب الشديد، ضعف جهاز المناعة، وزيادة خطر تسمم الحمل.

ويؤثر كذلك على الجنين، فقد يؤدي نقص الزنك لدى الأم إلى تأخر النمو داخل الرحم، انخفاض وزن الجنين عند الولادة، الولادة المبكرة، وزيادة خطر التشوهات الخلقية، وتأثر نمو الدماغ والجهاز العصبي للجنين.

2. كبار السن

مع التقدم في العمر، تنخفض قدرة الجسم على امتصاص الزنك من الغذاء، بالإضافة إلى أن العديد من كبار السن قد يعانون من أنظمة غذائية غير متوازنة أو يتناولون أدوية تؤثر على امتصاص الزنك.

ويؤدي ضعف الجهاز المناعي وزيادة خطر الإصابة بالعدوى (خاصة الالتهاب الرئوي)، ضعف الذاكرة والوظائف الإدراكية، تأخر التئام الجروح، فقدان الشهية، وضمور العضلات.

3. الأطفال

تعد مرحلة الطفولة فترة نمو وتطور سريع، مما يجعل الزنك ضروريًا بشكل خاص لدعم هذه العمليات.

والذي يؤدي إلى تأخر النمو البدني والعقلي، وضعف الجهاز المناعي وزيادة التعرض للأمراض المعدية المتكررة (مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي)، فقدان الشهية، مشاكل في التركيز، وضعف الأداء الدراسي.

المصادر الطبيعية للزنك

وتوفر الطبيعة العديد من المصادر الغنية بالزنك التي يمكن دمجها بسهولة في نظامنا الغذائي اليومي، والحرص على تناول هذه الأطعمة بانتظام هو أفضل طريقة للوقاية من نقص الزنك:

اللحوم الحمراء: تُعد اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والضأن من أغنى المصادر بالزنك.

المأكولات البحرية: المحار هو المصدر الأكثر تركيزًا للزنك، كما أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين تحتوي على كميات جيدة.

الدواجن: الدجاج والديك الرومي يزودان الجسم بكميات لا بأس بها من الزنك.

البقوليات: العدس، الحمص، الفاصوليا، والفول كلها مصادر نباتية ممتازة للزنك.

المكسرات والبذور: الكاجو، اللوز، بذور اليقطين (القرع)، بذور السمسم، وبذور دوار الشمس غنية بالزنك.

منتجات الألبان: الحليب، الجبن، والزبادي يحتويان على الزنك.

البيض: مصدر جيد للبروتين والزنك.

الحبوب الكاملة: الشوفان، الكينوا، الأرز البني، والخبز الأسمر تحتوي على الزنك، ولكنها تحتوي أيضًا على الفيتات التي قد تقلل من امتصاصه. يُفضل نقع الحبوب أو تخميرها لزيادة التوافر البيولوجي للزنك.

الخضروات الجذرية: البطاطا الحلوة والبطاطس تحتوي على كميات متواضعة من الزنك.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على الزنك ولكن بكميات أقل نسبيًا، ويفضل تناولها باعتدال.

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