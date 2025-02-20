6 علامات تحذيرية لنقص الماغنيسيوم في الجسم، لا يجب تجاهلها

الماغنيسيوم هو عنصر غذائي رئيسي ضروري للإنسان، مما يعني أنه يوجد بكميات كبيرة في جسمك على عكس المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات وبعض المعادن مثل الزنك والنحاس، وهذا يعني أيضًا أن نظامك الغذائي يجب أن يوفره بانتظام.

كما أن التواجد الكبير للماغنيسيوم في الجسم يرجع إلى مشاركته في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم، بما في ذلك القلب والعضلات والأعصاب والعظام والمناعة وتنظيم سكر الدم وإنتاج الطاقة والاستجابة للتوتر



ونقص الماغنيسيوم في الدم خطير ويكثر وجوده لدى المصابين بمرض السكري وأولئك الذين يتناولون بعض أدوية ضغط الدم بحسب Times of india.

انخفاض مستويات الماغنيسيوم

يُعرَّف انخفاض مستويات الماغنيسيوم في الدم عن المستوى المرغوب فيه، والذي يُسمى نقص الماغنيسيوم في الدم، بأنه انخفاض مستوى الماغنيسيوم في المصل إلى أقل من 1.8 مجم/ديسيلتر (< 0.74 مليمول/لتر



ومع ذلك، عندما أصبحت أهمية الماغنيسيوم داخل الخلايا معروفة بشكل أعمق في السنوات الأخيرة، يُقدَّر الآن أن العديد من الأشخاص يعانون من نقص الماغنيسيوم.

ولا يوجد اختبار منخفض التكلفة حتى الآن لمعرفة ذلك بسهولة، ويجب مراقبة العلامات الستة لنقص الماغنيسيوم.

الجرعة الوقائية يوميًا للبالغين هي 300 - 800 ملغ لمعظم أعراض نقص الماغنيسيوم

أعراض نقص الماغنيسيوم

وتشمل أعراض نقص الماغنيسيوم



1- انخفاض الشهية

يتسبب نقص الماغنيسيوم في انخفاض الشهية عن طريق تعطيل إنتاج CCK، وهو هرمون يشير إلى الشبع وبالتالي يجعل معدتك تشعر بالشبع حتى عندما لا تأكل كثيرًا.



في نفس الوقت، يمكن أن يسبب نقص الماغنيسيوم الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

هذه الظاهرة المزدوجة محفوفة بالمخاطر، لأنها تثبط الوسيلة ذاتها للحصول على ما يكفي من الماغنيسيوم، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم

و هناك مكملات، وخاصة في شكل سترات الماغنيسيوم التي يتم امتصاصها بشكل كبير.

فيتامين الماغنيسيوم

2- التعب والاكتئاب

يعد الماغنيسيوم عنصرًا أساسيًا لإنتاج الطاقة داخل الجسم، حيث يعمل كعامل مساعد في عملية تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام (ATP)، لذلك عندما تكون مستويات الماغنيسيوم منخفضة، يكافح الجسم لتوليد الطاقة، مما يؤدي إلى التعب.



ويمكن أن يؤدي نقص الماغنيسيوم إلى مقاومة الأنسولين وارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالتالي التأثير على مستويات الطاقة.

كما يسبب نقصه الاكتئاب من خلال التأثير على توازن النواقل العصبية وهرمونات التوتر الضرورية للبقاء سعيدًا وهادئًا وخاليًا من مشاكل النوم.

ومن المعروف أيضًا أن نقص الماغنيسيوم يساهم في فرط النشاط، والثرثرة المفرطة، والسلوك العصابي، والأفكار الانتحارية، والرغبة الشديدة في الإدمان مثل السجائر وما إلى ذلك.



كما يمكن أن يسبب أيضًا فقدان معدل الذكاء والذاكرة قصيرة المدى.

3- الصداع المتكرر



يمكن أن يسبب نقص الماغنيسيوم أنواعًا مختلفة من الصداع ويمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي عن طريق تضييق الأوعية الدموية وعن طريق فرط تراكم الصفائح الدموية.

يمكن أن يسبب أيضًا صداع التوتر عن طريق جعل الألياف العصبية والعضلية مفرطة الإثارة.

يعد نقص الماغنيسيوم أيضًا عاملًا يسبب هالات ما قبل الصداع النصفي عن طريق إثارة ظاهرة تسمى الاكتئاب القشري المنتشر (CSD).



4- الغثيان والقيء



يتسبب نقص الماغنيسيوم في حدوث عمل عضلي وعصبي غير منتظم في الأمعاء، مما يجعل الشخص الناقص يتقيأ أو يشعر بالغثيان.

وهذه أعراض غريبة أخرى لنقص الماغنيسيوم والتي تشكل مشكلة كبيرة، لأنها تثبط تناول الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم مثل الفواكه والخضروات الورقية والبقول والمكسرات.



5- تشنجات العضلات أو الرعشة

تشنجات العضلات أو الرعشات

يرتبط الماغنيسيوم بشكل معقد بامتصاص الكالسيوم واستخدامه، على سبيل المثال، يحدث التكلس أو تراكم الكالسيوم في الشرايين بشكل أساسي بسبب نقص الماغنيسيوم



يساعد الماغنيسيوم في التحكم في تدفق الكالسيوم إلى خلايا العضلات، وهو أمر بالغ الأهمية لانقباض العضلات

كما يعد الماغنيسيوم ضروريًا للتوازن السليم للشوارد اللازمة لنقل الإشارات العصبية والانقباضات العضلية الدقيقة الناتجة.

وبالتالي فإن نقصه يتسبب في أن تصبح الأعصاب حساسة بشكل مفرط، مما يتسبب في ارتعاش العضلات وتشنجها بسهولة. يمكن أن يسبب نقص الماغنيسيوم أيضًا برودة اليدين والقدمين لدى بعض الأشخاص.



6- عدم انتظام ضربات القلب



هذه هي العلامة التحذيرية الأكثر خطورة لنقص الماغنيسيوم ويمكن أن تحدث اضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني وتسارع القلب البطيني، ومع ذلك، فإن هذه الاضطرابات متعددة العوامل، بما في ذلك الجذور الوراثية.

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