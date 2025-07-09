صورة ضوئية لبطاقة المقاومة الشعبية للقمص الراحل بطرس الجبلاوي

حصلت "فيتو" على صورة ضوئية لرخصة المقاومة الشعبية للقمص بطرس الجبلاوي ابن بورسعيد والذي توفي أمس، حيث يعود تاريخ تلك الرخصة لفترة المقاومة الشعبية والدفاع عن الوطن خلال الحروب التي خاضتها مصر.

رخصة المقاومة الشعبية للقمص بطرس الجبلاوي، فيتو

القمص بطرس الجبلاوي بطل مقاومه شعبيه

ويظهر في الرخصه اسم القمص بطرس الجبلاوي ولكنه في تلك الفترة كان في رتبة القس، كما يظهر في الرخصة رقم السلاح الذي كان يحمله في المقاومه الشعبيه للدفاع عن الوطن، حيث كان يحمل الكاهن رخصة وبطاقة تدل على هويته كبطل من أبطال المقاومة الشعبية الرئيسيين في محافظة بورسعيد مثله مثل جميع الأبطال البواسل من أبناء المحافظة الذين دافعوا عن الوطن في تلك الفترة.

القمص الراحل يخطب في المسجد العباسي خلال المقاومة الشعبية

كما خَطَب القمص بطرس الجبلاوي في المواطنين من أعلى منبر المسجد العباسي خلال فترة المقاومة الشعبية أيضا، لتحفيزهم على الدفاع عن الوطن، وشارك فعليًا بدعم أبطال المقاومة، وكان يرافقهم في الميدان، مما أكسبه مكانة استثنائية في قلوب أبناء المدينة، وبذلك كان القمص بطرس رمزًا هاما للمقاومة.

القمص بطرس الجبلاوي تجمعوا علاقات طيبة بالمسلمين والمسيحيين

وكان القمص بطرس الجبلاوي أيضا ذا ذاكرة عظيمة وقدرة كبيرة على سرد الأحداث وحفظ جميع أفراد عائلات بورسعيد والنسل المتدرج من كل عائله، ولذلك كان مرجعا هاما لكل عائلات بورسعيد المسلمين والمسيحيين على حد السواء وتربطه علاقة محبة وأخوة كبيرة مع الجميع.

القمص بطرس الجبلاوي مرجع لجميع عائلات أهالي بورسعيد

وعن المواقف المتميزة في حياة القمص بطرس الجبلاوي أنه كان على اتصال بكل العائلات التي تم تهجيرها من محافظة بورسعيد لمحافظات مصر الأخرى في الفترة التي كانت بعد حرب 1967، وذلك للاطمئنان عليهم ولتوصيل الرسائل بينهم وبين أبنائهم الشباب من ابطال المقاومة الشعبية الذين لم يتركوا المحافظة للدفاع عنها

جدير بالذكر أن القمص بطرس الجبلاوي قد ولد عام 1932، وتمت رسامته كاهنًا عام 1954 عن عمر 22 عامًا، بعد أن لفت الأنظار بنبوغه وثقافته وحبه للناس، وعلى مدى 75 عامًا، خدم الكنيسة بوفاء، ونشر قيم الخير والمحبة، كما كان عضوا فى المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد وكان خطيبًا مفوهًا واسع المدارك، وحكيمًا وله فى قلوب أبناء بورسعيد مقدارا ومكانة، وظل رمزا للمحبة حتى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 93 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.