رحيل القمص عبد المسيح بسيط صوت المعرفة في الكنيسة.. أحب المسيح بعقله وقلبه.. لم يكتف بالإيمان وفتش عن أسراره

في هدوء يشبه طريقته، غاب القمص عبد المسيح بسيط عن عالم طالما خدمه بالكلمة والروح، بعد أن أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمسطرد رحيل كاهنها الذي ظل لعقود واحدًا من أبرز وجوه المعرفة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأكثرهم حضورًا في ساحات الجدل اللاهوتي والتنوير العقائدي.

من هو القمص عبد المسيح بسيط ؟

ولد الأب الراحل في 15 ديسمبر عام 1955، والتحق بكلية الآداب جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس، قبل أن يرسم كاهنًا، تحت اسم القمص عبد المسيح بسيط، في كنيسة العذراء بمسطرد، التي بقي فيها حتى لحظة الرحيل.

لكن بسيط لم يكن مجرد كاهن رعوي، بل مثقف لاهوتي من طراز خاص، خاض معارك فكرية وعقائدية بشجاعة هادئة، وعرفه المثقفون والإعلاميون كأحد الأصوات العاقلة التي دافعت عن الإيمان المسيحي من منطلق علمي وروحي، وواجهت شبهات طالما أُثيرت حول الكتاب المقدس، مستخدمًا في ذلك أدوات التاريخ، والنقد، والفهم العميق للنصوص.

إرث عبد المسيح بسيط

كتب القمص عبد المسيح بسيط الكثير من المؤلفات، وحاضر في ندوات لا تُحصى، لم يرد أن تكون الكنيسة منغلقة على ذاتها، فقرّب الكاهن من الناس، إذ كان بسيطًا كما اسمه، لكنه عميق في منطقه واسع المعرفة، حريصًا على الحوار لا الصدام.

واليوم الأربعاء، تُقام صلاة الجنازة على روحه، بكنيسة العذراء بمسطرد، التي كانت بيته وخدمته وسيرته فيما يُستقبل العزاء غدًا الخميس، في قاعة الكنيسة ذاتها، وسط محبيه وأسرته وتلاميذه.

موعد صلاة الجنازة على القمص عبد المسيح بسيط

وأعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمسطرد، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رحيل القمص عبد المسيح بسيط، كاهن الكنيسة، بعد حياة مليئة بالخدمة والعطاء الروحي والمعرفي.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على روحه اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، داخل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بمسطرد، وسط حضور محبيه من أبناء الكنيسة وأسرته وتلاميذه.

كما أعلنت الكنيسة أن العزاء سيُقام مساء غد الخميس في تمام الساعة السادسة، بقاعة كنيسة السيدة العذراء بمسطرد.

وقدمت الكنيسة خالص تعازيها لشعبها ومحبي الأب الراحل، داعيةً أن تشمل الجميع تعزيات الروح القدس، وأن يمنح الله العزاء والسلام لكل من تألم برحيله.

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