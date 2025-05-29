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سياسة

البابا تواضروس يترأس سيامة وتجليس أساقفة جدد الأحد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لإتمام مراسم سيامة ثمانية من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، وذلك لتلبية الاحتياجات الرعوية في عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة، بالإضافة إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.


تعزيز العمل الرعوي

 وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه من المقرر أيضا تجليس نيافة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام، على كرسي إيبارشية البحيرة وتوابعها، في خطوة تعكس حرص الكنيسة على تعزيز العمل الرعوي وتنظيم الخدمة في المناطق المختلفة.

 

تقام صلوات عشية السيامة والتجليس مساء السبت الموافق 31 مايو، فيما يقام قداس السيامة صباح الأحد 1 يونيو، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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