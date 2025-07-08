مسيرة وطنية.. مارجرجس بورسعيد تستقبل العزاء في وفاة القمص بطرس الجبلاوي (صور )

استقبلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظه بورسعيد وضواحيها، أقباط بورسعيد ومسلميها على حد السواء وذلك بقاعة المناسبات بكنيسة مارجرجس بشارع محمد على لتقديم واجب العزاء في القمص بطرس الجبلاوي كاهن الكنيسة الذي يعتبر من أهم الرموز الدينية والوطنية بالمحافظة الباسلة، والذي وافته المنية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد مشوار حافل من العطاء والأدوار الوطنية الجليلة.

عزاء القمص بطرس الجبلاوي ببورسعيد، فيتو

عزاء القمص بطرس الجبلاوي ببورسعيد

وشهد العزاء حالة من الحزن الشديد والبكاء من كل محبي القمص بطرس الجبلاوي الراحل، الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة ومحبة أكبر في نفوس المسيحيين والمسلمين على حد السواء، وبالأخص الكبار سنا، وللقمص الراحل دور بطولي في فترة المقاومة الشعبية ببورسعيد عام 1956،حيث كان يخطب في الناس ويحفزهم للدفاع عن الوطن ضد العدو، وكان داعما لابطال المقاومة الشعبية، كما كان له بطولات كبيرة في جميع الحروب التي خاضتها مصر.

عزاء القمص بطرس الجبلاوي ببورسعيد، فيتو

القمص بطرس الجبلاوي رجل وطني من الطراز الأول

وأكدت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أن مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص فقدت اليوم رجلا وطنيا ذو طراز فريد من حب الوطن والتفاني في خدمته، داعين الله ان يعزى قلوب محبيه ويلهمهم الصبر والقوة، ومؤكدين ان ذكرى القمص بطرس الجبلاوي ستظل ذكرى محبة وخير على مر السنوات.

عزاء القمص بطرس الجبلاوي ببورسعيد، فيتو

وفاة القمص بطرس الجبلاوي

جدير بالذكر أن القمص بطرس الجبلاوي توفي اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز ال ٩٣ عاما، وذلك بعد قضاء أكثر من 75 عاما في خدمة الكنيسة ونشر مبادئ المحبة والخير بين الجميع، حيث تم رسامته وإعلانه كاهنا عام 1954 وهو في عمر 22 عاما، وذلك لنبوغه وفطانته والثقافة التي يتمتع بها.

عزاء القمص بطرس الجبلاوي ببورسعيد، فيتو

عزاء القمص بطرس الجبلاوي ببورسعيد، فيتو

عزاء القمص بطرس الجبلاوي ببورسعيد، فيتو

عزاء القمص بطرس الجبلاوي ببورسعيد، فيتو

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