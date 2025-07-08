مطرانية بورسعيد: عزاء القمص بطرس الجبلاوي لمدة يومين بكنيسة مارجرجس

أعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس في بورسعيد، أنه سيقام عزاء القمص بطرس الجبلاوي في كنيسة مار جرجس ببورسعيد الكائنة بشارع شارع محمد علي اليوم وغدا من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة مساء، وسيتم استقبال كافة رموز الشارع البورسعيدي والقيادات والمسئولين.

القمص بطرس الجبلاوي، فيتو

وفاة القمص بطرس الجبلاوي

هذا وسوف يستقبل الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها وكهنة المحافظة الباسلة أهالي بورسعيد ورموزها وقيادتها لتقديم واجب العزاء مساء اليوم وغدا بقاعة المناسبات بكنيسة مارجرجس.

مطران بورسعيد يقدم واجب العزاء في وفاة القمص بطرس الجبلاوي



ووجه الأنبا تادرس العزاء لكل الشعب المصري بوجه عام وأهالي بورسعيد بوجه خاص في وفاة القمص بطرس الجبلاوي رمز المحبة والوطنية موجها التعزية لكل محبيه.

القمص بطرس الجبلاوي من أهم الرموز الوطنية ببورسعيد ومصر

وأضاف القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد " القمص بطرس الجبلاوي ابن بورسعيد هو من مؤسسي كنيسة مار جرجس ببورسعيد، والذى توفى اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي امتدت لعقود طويلة"

واستكمل خلال تصريحاته الصحفية " القمص بطرس الجبلاوي من الشخصيات الدينية الرائدة ببورسعيد، وله محبة كبيرة وشهرة واسعة بين أبناء بورسعيد المسيحيين والمسلمين على حد السواء"

القمص بطرس الجبلاوي خادم الكنيسة وناشر المحبة لمدة 75عاما



وتابع " القمص بطرس ظل لمدة ٧٥ عاما خلال فترة خدمته في الكنيسة رمزا للمحبة والعطاء وحب للوطن، فكانت له أدوار بطولية عظيمة في فترة المقاومة الشعبية ٥٦ ببورسعيد، وفي فترة حرب ٦٧ وفي حرب أكتوبر والانتصار في ٧٣.

واستكمل القس أرميا فهمي" خلال فترة العدوان الثلاثي على بورسعيد كان للقمص بطرس دور قوى في بطولات المقاومة الشعبية، وكان يخطب في الشباب لتحفيزهم للدفاع عن أرض الوطن"

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