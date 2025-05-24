البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في دير العذراء بالبهنسا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا محافظة المنيا.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن نيافة الأنبا توماس، عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني، بعض الملفات الخاصة بدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا محافظة المنيا.

البابا تواضروس يترأس قداس اليوبيل الذهبي لحجر أساس كنيسة العذراء بأرض الجولف

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي من كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف.

ويأتي القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لوضع حجر أساس كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف.

ويشارك في القداس الإلهي عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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