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سياسة

البابا تواضروس يغادر القاهرة لبدء زيارة رعوية إلى وسط أوروبا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القاهرة في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، لبدء زيارة رعوية إلى وسط أوروبا.

وأشار القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى مرافقة عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداسة البابا تواضروس الثاني خلال زيارته الأوروبية.

البابا تواضروس يتسلم النور المقدس

وفي سياق آخر استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الآباء كهنة وخدام رابطة القدس بالقاهرة.

 وسلم كهنة رابطة القدس بالقاهرة، لقداسة البابا تواضروس الثاني النور المقدس المأخوذ من النور الذي يخرج من قبر السيد المسيح يوم سبت النور (السبت الماضي)، والذي أرسله الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، لتتبارك به الكنائس القبطية في مصر.

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