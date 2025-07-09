الشرطة الألمانية تشن مداهمات في 6 مدن لإحباط هجوم محتمل

شنت الشرطة الألمانية مداهمات في 6 مدن لإحباط هجوم محتمل بينما ألقت الشرطة الألمانية، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، القبض على شاب بوسني وأجرت عدة عمليات بحث في غرب البلاد للتحقيق في تمويل "هجوم متطرف".

المشتبه به اعتقل في عملية نفذتها وحدة متخصصة من الشرطة

وقالت الشرطة المحلية ومكتب المدعي العام في بيان إن المشتبه به البالغ من العمر 27 عاما اعتقل في عملية نفذتها وحدة متخصصة من الشرطة في الصباح الباكر في منطقة إيسن ودورتموند.

ولم يقدموا تفاصيل حول الهجوم المخطط له، بما في ذلك مكان أو كيفية تنفيذه، لكنهم قالوا إن التحقيق لا يزال مستمرا.

شكوك في وجود عملية احتيال منظمة

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المشتبه به تلقى تدريبات عسكرية.

وتم إجراء عدة عمليات بحث في المنطقة في منازل أشخاص آخرين، والذين يعتبرون حاليا شهودا.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها بسبب شكوك في وجود عملية احتيال منظمة، وقررت السلطات في وقت لاحق أن الأموال التي تم جمعها "كان من المقرر استخدامها لتمويل هجوم متطرف"، بحسب البيان.

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