الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من الشرطة الألمانية على حادث الدهس في شتوتجارت

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنه  لا دليل على أن حادثة الدهس التي حدثت  في شتوتغارت عمل إرهابي.

 

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص وسط شتوتغارت بألمانيا.

حادث دهس في ألمانيا 

وأكدت وسائل الإعلام الألمانية في تقريرها، أن 3 أشخاص أصيبوا  في حادث الدهس بشتوتغارت، وتمكنت الشرطة من القبض على السائق.

وفي وقت سابق أصيب أكثر من 50 شخصا، جراء حريق اندلع في دار للمسنين في منطقة هانوفر-نويشتات شمالي ألمانيا، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية أن ثلاثة أشخاص من هؤلاء يعانون من إصابات خطيرة.وبحسب التصريحات، لاحظ عاملون في الرعاية اندلاع الحريق بعد ظهر اليوم في إحدى غرف دار المسنين.

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الشرطة الألمانية ألمانيا حادث دهس في المانيا

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