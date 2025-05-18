أصاب عدة أشخاص بأداة حادة، الشرطة الألمانية تطارد مشتبها به نفذ حادث طعن

أعلنت الشرطة الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها تطارد رجلا يشتبه في أنه أصاب عدة أشخاص بأداة حادة في مدينة بيليفيلد في ولاية شمال الراين - وستفاليا غرب البلاد.

الشرطة الألمانية تعلن عن مطاردة مشتبه به بعد هجوم طعن في بيليفيلد

ولم يتضح في البداية عدد المصابين في الهجوم حتى الآن.

وقالت الشرطة الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن بعض الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

وأضافت الشرطة الألمانية في بيانها، أن المشتبه به هاجم محتفلين خارج حانة خلال الليل قبل أن يفر من مكان الحادث.

وطلبت الشرطة من الشهود التقدم للإدلاء بشهاداتهم، وحثت الجمهور على توخي الحذر، محذرة من أن الهارب قد يكون لا يزال مسلحا.

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