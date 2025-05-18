الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أصاب عدة أشخاص بأداة حادة، الشرطة الألمانية تطارد مشتبها به نفذ حادث طعن

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

أعلنت الشرطة الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها تطارد رجلا يشتبه في أنه أصاب عدة أشخاص بأداة حادة في مدينة بيليفيلد في ولاية شمال الراين - وستفاليا غرب البلاد.

الشرطة الألمانية تعلن عن مطاردة مشتبه به بعد هجوم طعن في بيليفيلد 

ولم يتضح في البداية عدد المصابين في الهجوم حتى الآن.

 وقالت الشرطة الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن بعض الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

txt

الشرطة الألمانية تعلن ارتفاع ضحايا حادث دهس شتوتجارت إلى 8 أشخاص

وأضافت الشرطة الألمانية في بيانها، أن المشتبه به هاجم محتفلين خارج حانة خلال الليل قبل أن يفر من مكان الحادث.

وطلبت الشرطة من الشهود التقدم للإدلاء بشهاداتهم، وحثت الجمهور على توخي الحذر، محذرة من أن الهارب قد يكون لا يزال مسلحا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرطة الألمانية هجوم طعن مدينة بيليفيلد ولاية شمال الراين - وستفاليا

مواد متعلقة

الشرطة الألمانية تعلن ارتفاع ضحايا حادث دهس شتوتجارت إلى 8 أشخاص

الشرطة الألمانية: إصابة شخصين في إطلاق نار قرب محكمة غربي البلاد

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إعلان مسيء من إحدى شركات الاتصالات

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

بعد إعلان استشهاد شقيق زعيم حماس.. عودة زكريا السنوار للحياة بعد نقله لثلاجة الموتى

تحديثات جديدة طال انتظارها في تطبيق واتساب، تعرف عليها

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

فضائل المسجد الحرام وقصة بنائه وأهم الآثار بداخله

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية