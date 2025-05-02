السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

الشرطة الألمانية تعلن ارتفاع ضحايا حادث دهس شتوتجارت إلى 8 أشخاص

حادث الدهس في ألمانيا،
حادث الدهس في ألمانيا، فيتو

أعلنت الشرطة الألمانية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس في  مدينة شتوتجارت إلى 8 مصابين من بينهم 3 في حالة خطرة.

الشرطة الألمانية: إصابة 8 أشخاص ثلاثة منهم في حالة خطرة بحادث الدهس


وقالت الشرطة الألمانية في بيانها: "حتى الآن هناك 8 أشخاص تعرضوا لحادث الدهس الذي وقع قرب محطة أولجايك، ثلاثة منهم في حالة خطرة وشخص واحد يحتاج إلى العناية المركزة".

حادث دهس في ألمانيا 

وأكدت الشرطة الألمانية، في بيانها أنه  لا يوجد  دليل على أن حادثة الدهس التي حدثت  في شتوتجارت عمل إرهابي.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص وسط شتوتجارت بألمانيا.

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ألمانيا حادث دهس في المانيا الشرطة الألمانية

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