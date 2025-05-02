الشرطة الألمانية تعلن ارتفاع ضحايا حادث دهس شتوتجارت إلى 8 أشخاص

أعلنت الشرطة الألمانية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس في مدينة شتوتجارت إلى 8 مصابين من بينهم 3 في حالة خطرة.

الشرطة الألمانية: إصابة 8 أشخاص ثلاثة منهم في حالة خطرة بحادث الدهس



وقالت الشرطة الألمانية في بيانها: "حتى الآن هناك 8 أشخاص تعرضوا لحادث الدهس الذي وقع قرب محطة أولجايك، ثلاثة منهم في حالة خطرة وشخص واحد يحتاج إلى العناية المركزة".

حادث دهس في ألمانيا

وأكدت الشرطة الألمانية، في بيانها أنه لا يوجد دليل على أن حادثة الدهس التي حدثت في شتوتجارت عمل إرهابي.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص وسط شتوتجارت بألمانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.