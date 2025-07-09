ترامب يعلن اليوم قرارات تجارية تتعلق بـ 7 دول

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيعلن أمورًا تتعلق بالتجارة مع 7 دول على الأقل صباح اليوم الأربعاء، بينما سُيعلن دولًا إضافية بعد الظهر.

وعلى منصة "تروث سوشيال" أضاف ترامب "سنعلن مسائل تتعلق بالتجارة مع سبع دول على الأقل، على أن يتم إعلان عدد إضافي من الدول بعد الظهر"، دون أن يحدد ما إذا كان سيعلن صفقات تجارية أو رسائل تخص الرسوم الجمركية.



ويوم الإثنين، وقع الرئيس الأمريكي، أمرًا تنفيذيًّا يمدد تاريخ سريان الرسوم الجمركية "المتبادلة" حتى أول أغسطس.

وكان ترامب، قد قال قبل أيام إنه لا يعتزم تمديد الموعد نهائي للدول للتفاوض بشأن الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وفي 9 أبريل الماضي علَّق ترامب تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لمدة 90 يومًا، لإجراء مفاوضات مع الدول الراغبة بعقد اتفاقيات في هذا الشأن مع الولايات المتحدة.

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