السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الروسية: لم يتم تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل

منشأة فوردو النووية
منشأة فوردو النووية الإيرانية، فيتو

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: إن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت لأضرار "ملحوظة" نتيجة الضربات الأخيرة، لكنه نفى أن يكون البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره بشكل كامل.

موقف روسي حذر من التصعيد

وأشار المسئول الروسي إلى أن التهويل في تقييم حجم الضرر يخدم أجندات سياسية معينة، داعيًا إلى "الاحتكام إلى الوقائع الفنية لا التصريحات المتسرعة".

دعوة روسيا لخفض التوتر في الشرق الأوسط

وأكد المسئول أن موسكو تتابع بقلق تصاعد التوتر في المنطقة، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب خطوات قد تؤدي إلى مواجهة أوسع.

 

ووثقت صور أقمار صناعية نشرتها شركة ماكسار ”Maxar" الأمريكية يوم الجمعة، عودة نشاط محدود إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية.


وأفاد بأنه يمكن رؤية مركبات ومعدات بناء بالقرب من الثقوب التي أحدثتها الغارات الجوية الأمريكية وحول مدخل المجمع تحت الأرض.

 

كما أوضحت وسائل إعلام أنه تم رصد حفارة وجرافة كبيرة في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نائب وزير الخارجية الروسي وزير الخارجية الروسي المنشآت النووية الإيرانية البرنامج النووي الإيراني منشأة فوردو النووية سيرجي ريابكوف

مواد متعلقة

إيران: أيدينا على الزناد ومستعدون للرد على أي خرق للعهود

رئيس السلطة القضائية في إيران: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرب معلوماتنا ولم تعد محل ثقة

هزة للبنتاجون، ‏صور أقمار صناعية تظهر عودة النشاط إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية
ads

الأكثر قراءة

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يهدد أمريكا ويفجر مفاجأة بشأن ضرب مفاعل ديمونة

إيجابية عينة تحليل المخدرات لسائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

أحمد مرتضى يكشف كواليس هامة بشأن انتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

خدمات

المزيد

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو نفسك تعمل عمرة ومش قادر، أعمال بسيطة تعطيك نفس الثواب

تفسير حلم شجرة الجوافة في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وتحقيق النجاح

الشيخ أحمد خليل: التمثيل وارتداء الأقنعة في فترة الخطوبة سبب الطلاق وتشريد الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية