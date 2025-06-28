الخارجية الروسية: لم يتم تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: إن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت لأضرار "ملحوظة" نتيجة الضربات الأخيرة، لكنه نفى أن يكون البرنامج النووي الإيراني قد تم تدميره بشكل كامل.

موقف روسي حذر من التصعيد

وأشار المسئول الروسي إلى أن التهويل في تقييم حجم الضرر يخدم أجندات سياسية معينة، داعيًا إلى "الاحتكام إلى الوقائع الفنية لا التصريحات المتسرعة".

دعوة روسيا لخفض التوتر في الشرق الأوسط

وأكد المسئول أن موسكو تتابع بقلق تصاعد التوتر في المنطقة، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب خطوات قد تؤدي إلى مواجهة أوسع.

ووثقت صور أقمار صناعية نشرتها شركة ماكسار ”Maxar" الأمريكية يوم الجمعة، عودة نشاط محدود إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية.



وأفاد بأنه يمكن رؤية مركبات ومعدات بناء بالقرب من الثقوب التي أحدثتها الغارات الجوية الأمريكية وحول مدخل المجمع تحت الأرض.

كما أوضحت وسائل إعلام أنه تم رصد حفارة وجرافة كبيرة في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم.

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