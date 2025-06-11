ولي العهد السعودي: نجاح موسم الحج بفضل التنفيذ الدقيق للخطط كافة

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنفيذ الدقيق للخطط كافة.

وأكد ولي العهد في برقيته، أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج لهذا العام جاء بفضل الله تعالى، ثم برعاية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيدًا بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية والصحية والوقائية والتنظيمية والخدمية والمرورية.

وأوضح أن موسم حج هذا العام شهد تنفيذًا دقيقًا لكافة الخطط الموضوعة (الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والمرورية)، مما أسهم في تمكين ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة وطمأنينة، في أجواء يسودها الأمن والأمان والرعاية المتكاملة.

واختتم ولي العهد برقيته بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يوفق الجميع لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.