الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ولي العهد السعودي: نجاح موسم الحج بفضل التنفيذ الدقيق للخطط كافة

ولي العهد السعودي،فيتو
ولي العهد السعودي،فيتو

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنفيذ الدقيق للخطط كافة.

وأكد ولي العهد في برقيته، أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج لهذا العام جاء بفضل الله تعالى، ثم برعاية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشيدًا بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية والصحية والوقائية والتنظيمية والخدمية والمرورية.

وأوضح أن موسم حج هذا العام شهد تنفيذًا دقيقًا لكافة الخطط الموضوعة (الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والمرورية)، مما أسهم في تمكين ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة وطمأنينة، في أجواء يسودها الأمن والأمان والرعاية المتكاملة.

واختتم ولي العهد برقيته بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يوفق الجميع لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمير محمد بن سلمان الدعاء الحج بيت الله الحرام بن سلمان حج بيت الله حج بيت الله الحرام

مواد متعلقة

بطريقته الخاصة على سلم الطائرة، كيف ودع ترامب الأمير محمد بن سلمان؟ (فيديو وصور)

ترامب: أنا والأمير محمد بن سلمان نكن لبعضنا الكثير من الود

مشاهد توثق توقيع بن سلمان وترامب على اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين (فيديو)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

أمريكا ترفع حالة التأهب بقواعدها فى الشرق الأوسط وتخلى موظفيها من 3 دول عربية

مأساة تهز سوهاج، عامل ينهي حياة 3 من أبنائه ويشنق نفسه

توفيق عكاشة: إسقاط عضويتي من البرلمان ليس بسبب السفير الإسرائيلي (فيديو)

إحالة أوراق اثنين من المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد للمفتي

توفيق عكاشة عن الجامعة العربية: ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه (فيديو)

بيان مصري حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا (صور)

خدمات

المزيد

واتساب يعلن عن ميزة جديدة لـ الصور بالتحديث الجديد 2025

سعر جرام الذهب في التعاملات المسائية، عيار 21 يصل لهذا الرقم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: مشاهدة مسلسلات البلطجة والعري حرام شرعًا والتوبة منها فريضة

مسجد القبلتين، فضله والأحاديث الواردة بشأنه

معنى الممترين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 147 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية