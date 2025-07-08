وزير الخارجية الإيراني: حرصنا علي تجنب اندلاع حرب إقليمية شاملة

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء: إن التزام طهران بالتصرف بمسئولية لتجنّب اندلاع حرب إقليمية شاملة، لا ينبغي تفسيره على أنه علامة ضعف.

رسالة واضحة من إيران للخصوم

وأضاف الوزير أن بلاده تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة التطورات المتسارعة في المنطقة، لكنها لن تبقى صامتة إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن سياسة الصبر الاستراتيجي لا تعني القبول بالاستفزازات أو التهديدات المتواصلة من بعض الأطراف.

وأكد أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي تهديد لأمنها أو لحلفائها في المنطقة، مشددًا على أن الخطوط الحمراء واضحة للجميع.

ولفت إلي أن التقدم المحرز في المحادثات بين طهران وواشنطن تعرض للتخريب من قبل حليف ظاهري للولايات المتحدة.

وأشار: إسرائيل زعمت زورا أن ضرباتها الجوية كانت تهدف إلى منع إيران من صنع أسلحة نووية، متابعًا: ملتزمون ببرنامج نووي سلمي تحت مراقبة الأمم المتحدة باعتبارنا دولة موقعة على معاهدة منع الانتشار النووي.

موقف مبدئي من الحرب في غزة

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي مستمر يمثل كارثة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا، مؤكدًا أن إيران ستواصل دعمها السياسي والمعنوي للمقاومة الفلسطينية.

وقال: "ما نشهده من صمت دولي يشجع الاحتلال على التمادي، لكن إيران لن تقف متفرجة إذا تجاوزت الأمور حدودها."

تحذير من اتساع رقعة الصراع

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن اندلاع حرب إقليمية لن يكون في مصلحة أحد، مطالبًا المجتمع الدولي بلعب دور فاعل في وقف العدوان على غزة ومنع انزلاق المنطقة نحو انفجار واسع النطاق.

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