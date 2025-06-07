ألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم السبت، كلمة خلال الحفل السنوي لكبار ضيوف موسم الحج، تطرق خلالها للحديث عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

تفاعل كبير على مواقع التواصل مع كلمة ولي العهد السعودي عن غزة

وأثارت كلمة ولي العهد تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثير من رواد هذه المواقع بحديث الأمير محمد بن سلمان.

وتطرق الأمير محمد بن سلمان في كلمته إلى التطورات في فلسطين، حيث قال: "يأتي عيد الأضحى هذا العام ومعاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، ونشدد على دور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين والأبرياء، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف بن سلمان: "لقد شرَّف الله تعالى هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، من حجاج ومعتمرين وزائرين ووضعت المملكة العربية السعودية ذلك في مقدمة اهتماماتها، وسخرت جميع قُدراتها لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة"، مؤكدًا أن المملكة "سوف تواصل بعون الله وتوفيقه، مُدركة عِظم المسؤولية وشرف الخدمة، هذا الأمر".

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