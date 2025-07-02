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خارج الحدود

عراقجي: منشآتنا النووية تضررت من الضربات الأمريكية وربما لا تعود للعمل قريبًا

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيتو

قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع شبكة CBS News، إن الضربات الأمريكية الأخيرة تسببت بأضرار بالغة في منشآت إيران النووية، مرجحًا أن تستغرق العودة إلى العمل وقتًا طويلًا – إن كان ذلك ممكنًا أصلًا.

 

عراقجي عن المنشآت النووية الإيرانية: الأضرار جسيم والعودة للعمل مؤجلة

وقال عراقجي: "يبدو أن منشآتنا النووية تعرضت لضرر بالغ جراء الضربات الأمريكية.. قد يمر وقت طويل قبل أن نتمكن من إعادة تشغيلها، إن أمكن أصلًا".

 

وأضاف أن الضربة كانت مركزة ومقصودة، مشيرًا إلى أن بلاده تقيّم حجم الأضرار وخيارات الرد.

 

هل هي اعتراف بالاختراق الأمريكي؟

تُعد هذه التصريحات من عراقجي من أوضح الاعترافات الرسمية بأن برنامج إيران النووي تعرض لضربة قاصمة، ما قد يعني إبطاء مسار التخصيب أو تعطيله، خسارة معدات متقدمة أو بنية تحتية حرجة، تغيير في معادلة الردع أو التفاوض النووي.
 

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