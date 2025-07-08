في أول اعتراف علني، إسرائيل تؤكد تعرض منشآتها العسكرية لـ قصف إيراني

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن الضربات الصاروخية الإيرانية في الشهر الماضي أصابت بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية، في أول اعتراف علني من نوعه بقصف هذه المواقع.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة حجب اسمه وفقًا لقواعد الإحاطة العسكرية، إن "عددًا قليلًا جدًا" من المواقع تعرض للقصف لكنها لا تزال تعمل. وأحجم المسؤول عن تقديم مزيد من التفاصيل، بما في ذلك تحديد المواقع المتضررة أو مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية.

الضربات الصاروخية

ونفذت إيران موجات من الضربات الصاروخية ضد إسرائيل في الشهر الماضي، بعد هجوم إسرائيل المباغت عليها في 13 يونيو، استهدف منشآت نووية إيرانية، وترسانة الصواريخ.

واستهدفت الضربات الإيرانية بشكل متكرر تل أبيب، وحيفا وهما مدينتان فيهما كثافة سكانية عالية، وجنوب البلاد في محيط بئر السبع، حيث يوجد عدد من المنشآت العسكرية.

وقُصفت عدة مبان سكنية في الهجمات، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض معظم الصواريخ والطائرات دون طيار التي أطلقتها إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

ووافقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار بدعم من الولايات المتحدة في 24 يونيو بعد أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية.

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