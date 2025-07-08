الخارجية الإيرانية تنفى تقديم أى طلب لعقد لقاء مع الجانب الأمريكى

أكدت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن طهران لم تقدم أى طلب لعقد لقاء مع الجانب الأمريكى، نافية ما ورد على لسان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

إيران طلبت لقاء مع الولايات المتحدة

ونفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائى، تصريحات الرئيس ترامب التي قال فيها إن إيران طلبت لقاء مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لم تقدم أي طلب لعقد لقاء مع واشنطن، وفقا لما أوردته قناة "العالم" الإيرانية.

الموقف الإيراني ثابت ويتمثل في الدفاع المشروع

وشدد بقائي على أن هذه التصريحات تعكس رغبة واشنطن في التلاعب بالرأي العام الدولي، في حين أن الموقف الإيراني ثابت ويتمثل في الدفاع المشروع ورفض التفاوض تحت الضغط أو التهديد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع إيران قد تم تحديده، وهو ما تنفيه طهران بشدة.

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