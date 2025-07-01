وزير دفاع الاحتلال: مصير صنعاء سيكون كمصير طهران

قال وزير جيش الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، إن "مصير صنعاء سيكون كمصير طهران"، في إشارة مباشرة إلى استعداد إسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها ضد ما وصفه بـ"محور التهديد الإيراني".



وزير دفاع الاحتلال يتوعد العاصمة اليمينة صنعاء

تصريحات جاءت بعد ساعات من إعلان إسرائيل رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه أراضيها الجنوبية، وزعم الوزير أن الاحتلال لن تتسامح مع أي تهديد قادم من الأراضي اليمنية، مشددًا: "كل من يهدد أمن إسرائيل سيدفع الثمن، سواء في صنعاء أو طهران أو بيروت".

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التحذير الموجه إلى العاصمتين الإيرانية واليمنية يشير إلى نية إسرائيلية لردع جماعة أنصار الله “الحوثيين” المدعومة من إيران، في أعقاب تكرار محاولات استهداف العمق الإسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

يرى مراقبون أن هذا التصريح قد يُستخدم لتبرير توسيع دائرة الصراع خارج حدود غزة، خاصة في ظل تزايد العمليات المنطلقة من اليمن، العراق، وسوريا، والتي باتت إسرائيل تعتبرها جبهات تابعة مباشرة للنفوذ الإيراني.

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يأتي هذا التصريح بالتزامن مع تصاعد التنسيق الأمريكي–الإسرائيلي، حيث أدلى السفير الأمريكي في إسرائيل بتصريحات مشابهة، لمح فيها إلى احتمال استخدام القاذفات الأمريكية B-2 ضد الحوثيين، في حال استمر إطلاق الصواريخ.

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