فلسطين حرة وأوقفوا الإبادة الجماعية، هتافات خلال مهرجان الثيران بإسبانيا (فيديو)

انطلق مهرجان سان فيرمين 2025 التقليدي للثيران في مدينة بامبلونا، عاصمة نافارا، برسالة تضامن مع فلسطين، وانطلقت هذا العام بموقف احتجاجي غير معتاد، حيث قامت منصة "يالا نافاروا من أجل فلسطين" بتوسيع الطابع السياسي للعيد الذي يحظى بانتشار دولي واسع.

أطلقت منصة "يالا نافارو" المؤيدة لفلسطين هذا العام فعالية "تشوبينازو" الشهيرة، بالتزامن مع بدء تسعة أيام متواصلة من الاحتفالات، مرددةً هتافات "عاشت فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

تسعة أيام متواصلة من الاحتفالات

من شرفة مبنى البلدية، ورغم اللوائح التي تحظر توجيه رسائل تتجاوز الهتاف التقليدي "يا بامبلونا، يا بامبلونا، عاشت سان فيرمين "، هتف النواب ليدون سوريانو ودينا خراط وإدواردو إيبيرو "أوقفوا الإبادة الجماعية" قبل إشعال الصاروخ.

أعلام ولافتات داعمة لفلسطين

احتشد أكثر من 14 ألفًا من سكان بامبلونا والسياح في ساحة مبنى البلدية ليشهدوا هذه اللحظة، وهو إقبال أكبر من الأعوام السابقة.

امتلأت الساحة ليس فقط باللونين الأبيض والأحمر التقليديين، بل أيضا بالأعلام واللافتات الداعمة لفلسطين.

أكد رئيس بلدية بامبلونا، خوسيبا أسيرون، أن عرض الألعاب النارية التضامني هذا يعكس التزام المدينة بحقوق الإنسان، ويرسل "رسالة تضامن وعقلانية وإنسانية إلى العالم".

ستستمر الاحتفالات حتى 14 يوليو، وستضم 517 فعالية مُجدولة.

ما هي مهرجانات سان فيرمين؟

أطلقت منصة "يالا نافارو" المؤيدة لفلسطين هذا العام فعالية "تشوبينازو" الشهيرة، بالتزامن مع بدء تسعة أيام متواصلة من الاحتفالات، مرددةً هتافات "عاشت فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

يُعد مهرجان سان فيرمين، المعروف شعبيًا باسم سان فيرمين، أحد أشهر المهرجانات الإسبانية وأكثرها شهرةً على الصعيد الدولي، وقد أُعلن مهرجانًا ذا أهمية سياحية دولية.

تستمر هذه الاحتفالات تسعة أيام، تبدأ في 6 يوليو بإطلاق "تشوبينازو" من شرفة مبنى البلدية، وتختتم في 14 يوليو بأغنية "بوبري دي مي".

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تجمع بين التقاليد الدينية والترفيه المدني. من بين الأنشطة المقررة سباق مصارعة الثيران في شوارع بامبلونا وصولًا إلى حلبة مصارعة الثيران، والذي يُقام كل صباح الساعة 8:00 من 7 إلى 14 يوليو.

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