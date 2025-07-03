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إعلان مهم من المعاهد الأزهرية في فلسطين للطلاب المتخلفين عن امتحانات نهاية الفصل الثاني

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية في فلسطين

أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين لطلابها في مراحل النقل من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي عن عقد دورة جديدة (الدورة الثالثة) لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م.

إعلان هام من المعاهد الأزهرية في فلسطين للطلاب المتخلفين عن امتحانات نهاية الفصل الثاني

وذلك للطلبة المتأخرين عن التقدم والذين واجهوا مشكلات إلكترونية في الإنترنت أو غير ذلك، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٧/٦م.

وتبدأ الامتحانات الشفوية لمادة القرآن الكريم يوم الأحد ٢٠٢٥/٧/٦م بالتواصل مع مدرس المادة، وتنتهي بانتهاء جميع أعمال الامتحانات الالكترونية.
 

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