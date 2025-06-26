كفاكم قتلا وتجويعا لشعب فلسطين، القمة الأوروبية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إسرائيل

نددت القمة الأوروبية، فى بيانها الختامي، اليوم، بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشيرة بشكل خاص إلى تفاقم المجاعة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين جراء استمرار العمليات العسكرية والحصار المفروض على القطاع.

قادة الاتحاد الأوروبي ينددون بالوضع فى غزة

وطالب قادة الاتحاد الأوروبي في بيانهم، الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار بشكل كامل، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مؤكدين على ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى المدنيين في غزة بشكل آمن ومنتظم.

وجاء فى البيان، أن القمة الأوروبية ستناقش في يوليو المقبل، تقريرًا بشأن مدى امتثال تل أبيب لاتفاق الشراكة الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التزامات تل أبيب بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات

كما دانت القمة الأوروبية التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

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