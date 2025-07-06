الأحد 06 يوليو 2025
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سياسة

رئيس لجنة الشئون العربية بالصحفيين: فلسطين قضيتنا الأولى ولن نتوقف عن دعم أشقائنا

زيارة مستشار الرئيس
زيارة مستشار الرئيس الفلسطيني لنقابة الصحفيين، فيتو

رحب محمد السيد، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، بنقابة الصحفيين، بالدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، في بلده الثاني مصر، مؤكدًا أن  القضية الفلسطينية تظل هي  قضيتنا الأولى.

القضية الفلسطينية 

وقال “ الشاذلي” خلال استقباله لمستشار الرئيس الفلسطيني، مساء اليوم الأحد بنقابة الصحفيين:"  معًا سنبقى صوتًا واحدًا في وجه الظلم، ولن نتوقف عن دعم أشقائنا الفلسطينيين حتى ينكسر الحصار وتنتصر الحقيقة، نؤكد دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية، ووقوفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل استرداد أرضه، رفضنا الكامل لعمليات التهجير القسري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي".

جرائم الاحتلال الصهيوني 

شدد على أدانة نقابة الصحفيين، لكافة جرائم الاحتلال الصهيوني،  وتمسكها بجميع قرارات الجمعيات العمومية والخاصة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني".

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زيارة مستشار الرئيس الفلسطيني لنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني الصحفي محمد السيد الشاذلي

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