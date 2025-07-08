لتجاوز الحرارة 40 درجة، فرض فترات راحة إلزامية من العمل باليونان

فرضت السلطات اليونانية فترات راحة إلزامية للعمل في مناطق من البلاد يتوقع أن تتجاوز فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مع توقعات باستمرار موجة الحر حتى الخميس المقبل.

وأمرت وزارة العمل بإيقاف العمل، من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 5 مساء، للأعمال اليدوية في الهواء الطلق وخدمات توصيل الطعام، لا سيما فى وسط اليونان وفي عدة جزر.

إجراءات طارئة فى أثينا

كما طُلب من أصحاب العمل توفير خيارات العمل عن بُعد، ولم تُطبق أي إجراءات طارئة في أثينا، ولا تُعتبر موجة الحر الحالية التي تلي درجات الحرارة المرتفعة في جميع أنحاء أوروبا أمرا غير معتاد، بحسب bristolpost البريطانية.

وتُصرح السلطات اليونانية بأنها تتخذ خطوات طويلة الأمد لمعالجة آثار تغير المناخ، بما في ذلك نشر عدد قياسي من رجال الإطفاء هذا الصيف.

منع وقوع مآسي مثل وفاة عامل بناء فى بولونيا

في سياق آخر، أشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أن إيطاليا حظرت العمل بين الساعة 12:30 والساعة 4:00 مساءً، لمنع وقوع مآسي مثل وفاة عامل بناء في بولونيا، كما أودت موجة الحر، التي حطمت الأرقام القياسية في عدة دول، بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل في إيطاليا.

وأبلغت السلطات الإيطالية عن زيادة في حالات دخول المستشفيات بسبب آثار الحر، وخاصة بين كبار السن، الأكثر عرضة للجفاف.

زيارات أقسام الطوارئ

ومن المتوقع أن تكون زيارات أقسام الطوارئ قد زادت بنسبة 15% إلى 20% في عدة مناطق من البلاد. ودعت النقابات إلى تعزيز السلامة في أماكن العمل، مطالبةً باتخاذ تدابير لحماية العاملين في الهواء الطلق خلال هذه الفترة من الحر الشديد.

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