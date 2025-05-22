رسميا، كوتيسا هدف الأهلي والزمالك ينتقل إلى أيك أثينا اليوناني (صور)

أعلن نادي أيك أثينا اليوناني، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح الدولي السويسري ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري، بعقد مدته 3 سنوات، في صفقة انتقال حر.

وكشف النادي اليوناني عبر حسابه على فيسبوك عن اجتياز كوتيسا للكشف الطبي، ووقع عقود انتقاله بشكل رسمي مع نادي ايك أثينا لمدة 3 مواسم.

سبب فشل انتقال كوتيسا للأهلي والزمالك

وكشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن صفقة التعاقد مع ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، شهدت تعثرًا مفاجئًا في اللحظات الأخيرة، بسبب رفض زوجة اللاعب الانتقال إلى القاهرة، ما تسبب في تأجيل حسم الصفقة التي كانت في مراحلها النهائية.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب وناديه على كافة التفاصيل المالية، وسط ترحيب كبير من الجهاز الفني بضم كوتيسا، الذي يُعد من أبرز المواهب الهجومية، إلا أن زوجته أبدت تحفظًا على فكرة الانتقال إلى مصر؛ ما دفع اللاعب للتفكير مرتين قبل توقيع العقود النهائية.

كما أن اللاعب طلب من النادي الأهلي الحصول على منحة توقيع تتخطى مليون دولار، خاصة وأن انتقاله سيكون بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع سيرفيت السويسري.

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