10 نصائح للعناية بالشفاه خلال فصل الصيف

نصائح للعناية بالشفاه، مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتأثر الشفاه بشكل كبير بالعوامل المناخية مثل أشعة الشمس القوية، الهواء الجاف، ونقص الترطيب، مما يؤدي إلى جفافها وتشققها وبهتان لونها الطبيعي.





تُعد الشفاه من أكثر الأجزاء حساسية في الوجه، إذ تفتقر إلى الغدد الدهنية التي تساعد على ترطيب الجلد، مما يجعلها بحاجة إلى عناية خاصة، لا سيما في الأجواء الحارة.



أوضحت خبيرة التجميل هبه محمد، أن الشفاه الصحية والجميلة لا تعني فقط وضع مستحضرات التجميل، بل تبدأ من العناية اليومية والاهتمام بالتغذية والحماية من العوامل البيئية.



أضافت خبيرة التجميل، أنه بفصل الصيف، من المهم اتباع روتين بسيط وثابت يضمن ترطيب الشفاه وحمايتها من الجفاف والتلف.



نصائح هامة للعناية بشفاهك طوال الصيف



نصائح للعناية بالشفاه

في هذا التقرير تستعرض خبيرة التجميل، مجموعة من النصائح المهمة التي تساعد النساء على الحفاظ على شفاه صحية، ناعمة، وذات مظهر جذاب خلال فصل الصيف.

1. شرب كميات كافية من الماء

أولى خطوات العناية بالشفاه تبدأ من الداخل، فالترطيب الداخلي هو المفتاح الأساسي للحفاظ على نعومة الشفاه وصحتها. في فصل الصيف، يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء بسبب التعرق، وإذا لم يتم تعويض هذا النقص بشرب كميات كافية من السوائل، تظهر علامات الجفاف على الشفاه بسرعة.

نصيحة: احرصي على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، وزيدي الكمية إذا كنتِ تتعرضين للشمس أو تبذلين مجهودًا بدنيًا كبيرًا.

2. استخدام بلسم شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF)

كما نحرص على استخدام واقي الشمس لبشرتنا، من الضروري أيضًا حماية الشفاه من أشعة الشمس فوق البنفسجية، والتي قد تسبب اسمرار الشفاه وظهور التصبغات وحتى الالتهابات.

نصيحة: اختاري مرطب شفاه (lip balm) يحتوي على عامل حماية لا يقل عن SPF 15، وضعيه قبل الخروج من المنزل وكرري تطبيقه كل ساعتين خاصة عند التعرض المباشر للشمس.

3. تقشير الشفاه بشكل منتظم

تراكم الخلايا الميتة على سطح الشفاه يؤدي إلى جفافها وفقدان نعومتها. يساعد التقشير المنتظم على إزالة هذه الخلايا وتعزيز تجدد الشفاه ومنحها مظهرًا صحيًا ومشرقًا.

وصفة طبيعية للتقشير:

ملعقة صغيرة من السكر البني

نصف ملعقة صغيرة من العسل

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

اخلطي المكونات ودلكي بها الشفاه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة، ثم اشطفي بالماء الفاتر. يُفضل تكرار الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيًا.

4. تجنبي لعق الشفاه أو عضّها

تلجأ بعض النساء إلى لعق الشفاه كطريقة مؤقتة لترطيبها، إلا أن هذه العادة تزيد من جفافها، إذ يتبخر اللعاب سريعًا تاركًا الشفاه أكثر جفافًا وتهيّجًا. كما أن عضّ الشفاه يُسبب التهابات وتشققات قد تتفاقم مع حرارة الصيف.

نصيحة: إذا شعرتِ بجفاف في الشفاه، استخدمي فورًا مرطب الشفاه بدلًا من لعقها.

5. ترطيب الشفاه قبل النوم

أثناء النوم، يستعيد الجسم حيويته وتحدث عملية إصلاح طبيعية للخلايا، لذا فإن تطبيق مرطب غني على الشفاه ليلًا يساعد على تغذيتها بعمق ويمنحها مظهرًا صحيًا في الصباح.

نصيحة: استخدمي زبدة الشيا أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو قبل النوم لتغذية الشفاه وترطيبها.

6. استخدام الزيوت الطبيعية للعناية اليومية

تُعتبر الزيوت الطبيعية خيارًا ممتازًا لترطيب الشفاه خاصة في الصيف، حيث تعمل على الحفاظ على رطوبتها ووقايتها من التشقق.

أفضل الزيوت للشفاه:

زيت جوز الهند: يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة.

زيت اللوز: غني بفيتامين E ويساعد على تفتيح لون الشفاه.

زيت الزيتون: مغذٍ ويمنح الشفاه نعومة فائقة.

ضعي بضع قطرات من أي من هذه الزيوت على شفتيكِ مرتين يوميًا للحصول على نتائج مذهلة.

العناية بالشفاه

7. تجنبي استخدام أحمر الشفاه الجاف أو غير المرطب

بعض أنواع أحمر الشفاه تحتوي على مواد كيميائية تساهم في جفاف الشفاه، خصوصًا الأنواع المات (matte) التي تمتص الرطوبة. احرصي على اختيار أحمر الشفاه الذي يحتوي على مكونات مرطبة مثل زبدة الكاكاو أو فيتامين E.

نصيحة: يمكنك وضع طبقة خفيفة من مرطب الشفاه قبل تطبيق أحمر الشفاه للحفاظ على ترطيب الشفاه طوال اليوم.

8. العناية بتغذيتك اليومية

تلعب التغذية دورًا كبيرًا في صحة الجلد بشكل عام، والشفاه بشكل خاص. نقص الفيتامينات مثل فيتامين B وC والحديد يؤدي إلى تشقق الشفاه وبهتانها.

نصيحة: احرصي على تناول الخضروات الورقية، الفواكه الحمضية، الجزر، المكسرات، والحبوب الكاملة بانتظام لدعم صحة الشفاه من الداخل.

9. استخدام وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه

التعرض لأشعة الشمس قد يؤدي إلى اسمرار الشفاه وفقدان لونها الوردي الطبيعي، لذلك يمكن استخدام بعض المكونات الطبيعية لتفتيح الشفاه بشكل آمن.

وصفة طبيعية لتفتيح الشفاه:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل

قطرات من زيت اللوز

ضعي المزيج على الشفاه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه، وكرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا.

10. عدم إهمال الحالة النفسية

التوتر والضغط النفسي يؤثران على صحة البشرة والشفاه أيضًا، حيث قد يؤديان إلى جفافها أو تقشيرها بشكل ملحوظ.

نصيحة: احرصي على الراحة النفسية والنوم الجيد وممارسة بعض التمارين البسيطة لتقليل التوتر والضغط اليومي.

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